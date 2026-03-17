Lo que sucedió el sábado a la madrugada entre Luciana Martínez, su representante, Christian Wagner, y el turista estadounidense que la denunció por viuda negra es un misterio, y este martes la Justicia le concedió la excarcelación a la Gran Hermano.

“¿La liberaron porque la calificación penal no daba para dejarlos presos? ¿O en realidad la liberaron porque el norteamericano se contradijo cuando ratificó su declaración?“, se preguntó Martín Candalaft.

Entonces, el periodista de DDM recordó que mientras Bradley se presentó como víctima de un hurto bajo la modalidad de viuda negra, la chica trans lo había acusado de haberla encerrado en el baño para abusar de ella, en momentos en que su representante estaba en la misma habitación del hotel.

Luciana Martínez, participante de Gran Hermano 2025 (Foto: Prensa Telefe)

“Las versiones son contrarias”, enfatizó Candalaft.

El confuso episodio del sábado a la madrugada

Dado que las cámaras de seguridad del hotel muestran a Bradley, Martínez y Wagner entrar a la habitación consumiendo bebidas alcohólicas, se solicitaron test toxicológicos para todos y se aguardan los resultados.

Luciana Martínez, ex Gran Hermano 2024, retirándose de la habitación de hotel tras el confuso episodio con el turista norteamericano.

En base a la segunda declaración del afectado, Luciana tomó el celular de Bradley y se pidió un auto de aplicación, pero le canceló el viaje cuando notó que le faltaban las cosas y echó a Martínez del hotel.

Por otro lado, se ve cómo a las 7.50 del sábado Luciana Martínez se retiró de la habitación del hotel, y la causa podría quedar en la nada dado que el turista volvió a Estados Unidos.