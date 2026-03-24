La gala de eliminación del 23 de marzo en Gran Hermano Generación Dorada dejó emociones a flor de piel. Kennys Palacios quedó fuera de la casa tras un mano a mano con Lola, en una definición cargada de tensión.

Quien vivió el momento con especial intensidad fue Manuel Ibero. El participante, que había perdido el liderazgo tras el complot masivo que derivó en una placa multitudinaria, no pudo ocultar su angustia al ver a Lola en riesgo.

La salida de Kennys Palacios de Gran Hermano Generación Dorada (captura de Telefe)

Gran Hermano: qué le confesó Manuel a Lola tras la eliminación de Kennys Palacios

Conmovido y atravesado por la culpa, Manuel se acercó a ella tras la salida del estilista de Wanda Nara y le habló desde lo más profundo de sus sentimientos.

“Si vos te ibas… primero que yo iba a ser el chico más culpable del mundo. Me iba a sentir muy culpable. Y te iba a extrañar”, le confesó Manu a Lola en una charla a solas.

El joven también dejó en claro cuánto le afecta emocionalmente su vínculo dentro del reality: “No sabía qué iba a hacer si vos te ibas. Me iba a pegar un embole, iba a estar muy triste”.

A pesar del alivio por la continuidad de Lola en el juego, Manuel intentó transmitirle calma y apoyo para lo que viene: “Ahora hay que estar tranquila. Total, tenemos una semana. Disfrutá también que te quedaste”.

La conexión entre ambos ya había quedado en evidencia minutos antes de que Santiago del Moro anunciara al eliminado. En un abrazo cargado de emoción, Manuel le dijo: “Sos la mejor persona que conocí. Te quiero mucho”.