La cocina más famosa del país volvió a vivir un momento de máxima tensión. Esta vez, la protagonista fue La Joaqui, quien estalló en plena prueba de MasterChef Celebrity cuando se le complicó un paso clave del desafío.

En la jornada, los participantes debían preparar chorizos con sus respectivas guarniciones. Pero todo se descontroló cuando la cantante de RKT advirtió que el zapallo que estaba cocinando para su ensalada se había quemado.

“¡No! ¡No, qué juego de miércoles!”, lanzó, completamente alterada, mientras Donato De Santis y Germán Betular observaba atónitos la escena, junto a su colega invitado Santiago Giorgini.

Captura de Telefe, MasterChef Celebrity.

Wanda Nara, a pocos metros, también contempló la ira de La Joaqui, sorprendida con su reacción.

Su compañero Ian Lucas intentó poner paños fríos. “Bien, amiga, puteá”, le dijo, buscando desdramatizar la situación. Sin embargo, la angustia de La Joaqui era evidente. “Me mató la cabeza. Por favor, te lo pido, basta. Hasta acá llegué”, expresó, visiblemente superada por el contratiempo.

Captura de Telefe, MasterChef Celebrity.

POR QUÉ SE LE QUEMÓ EL ZAPALLO A LA JOAQUI

El problema se originó luego de que los jurados pidieran a los concursantes cambiar de estación en plena prueba. En medio de ese movimiento, la artista no advirtió que el fuego estaba demasiado alto y el zapallo terminó pasándose de cocción.

“Era obvio que se me iba a quemar. No me fijé que el fuego de Ian estaba al palo y el mío estaba medio...”, explicó, intentando reconstruir qué había fallado.

Con el tiempo en contra y sin margen para empezar de nuevo, La Joaqui asumió la situación con resignación: “Tendré que usarlo así, un poco quemado. No tengo un momento para solucionar un zapallo que se cocina en treinta y cinco minutos. Ya está”.