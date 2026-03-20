La empresaria y mediática Wanda Nara volvió a marcar agenda fashion durante su paso por Shanghái con un estilismo urbano donde los accesorios de lujo se convirtieron en protagonistas absolutos. En una postal espontánea desde una tradicional zona de arquitectura oriental, combinó comodidad y sofisticación con piezas clave de alto impacto.

El foco del outfit de la mediática estuvo en su pañuelo estampado, un accesorio que remite al universo de Gucci, anudado sobre la cabeza al mejor estilo retro. Este detalle no solo elevó el conjunto, sino que sumó color y personalidad a una base neutra dominada por el negro.

Para reforzar el aire sporty-chic, sumó una gorra negra —en sintonía con las tendencias actuales— y un conjunto cómodo de dos piezas con cierre frontal, ideal para recorrer la ciudad sin perder estilo. El mix entre lo deportivo y lo sofisticado es una de las fórmulas más replicadas del momento.

El look relajado con accesorios de lujos de Wanda Nara en su viaje a Shangai (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Otro de los grandes protagonistas fue su cartera acolchada con cadena dorada de Chanel, un clásico atemporal que automáticamente eleva cualquier outfit. Este tipo de accesorios funcionan como inversión de estilo: transforman incluso los looks más relajados en apuestas de lujo.

El look relajado con accesorios de lujos de Wanda Nara en su viaje a Shangai (Foto: Instagram/@wanda_nara).

El beauty look acompañó en clave natural, con maquillaje suave y uñas rojas que aportaron un toque de contraste elegante. En la mano, un café take away completó la escena effortless que define su impronta fashionista.

CLAVES DEL ESTILISMO DE WANDA NADA EN SHANGAI

Pañuelo estampado como statement piece

Mix de prendas deportivas con accesorios de lujo

Cartera icónica como protagonista

Paleta neutra con acentos de color

Estilo cómodo sin perder sofisticación

El look relajado con accesorios de lujos de Wanda Nara en su viaje a Shangai (Foto: Instagram/@wanda_nara).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué marca es el pañuelo que usó Wanda Nara? El diseño recuerda a los clásicos estampados de Gucci, una firma que suele apostar por este tipo de prints florales y coloridos.

¿Por qué su look es tendencia? Porque combina dos corrientes fuertes: el lujo silencioso con prendas cómodas y el uso de accesorios llamativos que elevan el conjunto.

¿Cómo recrear este estilo? Podés lograrlo con un conjunto deportivo básico en tonos neutros, sumando un pañuelo estampado y una cartera estructurada con detalles metálicos.

Con este estilismo, Wanda reafirma que los detalles hacen la diferencia: un buen accesorio puede transformar por completo cualquier outfit urbano.