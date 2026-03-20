Telefe Studios redobla su apuesta en la pantalla grande y presenta una de sus producciones más ambiciosas del año: el debut cinematográfico de Wanda Nara como protagonista en una comedia romántica que promete polémica antes de, incluso, empezar a filmarse.

La película, realizada en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4, es una remake internacional en la que Wanda interpretará a Lucía, una mujer de 43 años que, tras descubrir una infidelidad, regresa a su antiguo departamento con el corazón roto.

Wanda Nara (Foto: captura Telefe)

En ese nuevo comienzo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Javier, un vecino de 23 años. Para conseguir trabajo, le pide que finja ser su hijo en una entrevista, pero lo que empieza como una mentira se transforma en una historia de amor que desafía la diferencia de edad.

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Entusiasmada con este nuevo desafío, la mediática expresó: “Estoy muy emocionada con esta noticia, voy a protagonizar mi primera película de ficción, una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante, es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande, una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades, muy pronto van a poder verla en todos los cines del país”.

La dirección estará a cargo de Hernán Guerschuny, responsable de títulos como Casi Feliz, Una noche de amor y Doble discurso. El rodaje comenzará en abril en Uruguay y el estreno está previsto para fines de año.

Foto: Movilpress.

Con esta producción, Telefe Studios vuelve a apostar fuerte a la mediática ex esposa de Mauro icardi tras el éxito de MasterChef Celebrity , combinando humor y romance con el debut actoral de una de las figuras más populares de la farándula argentina.

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