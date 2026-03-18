La eliminación de Maxi López de MasterChef Celebrity dejó mucha tela para cortar, pero no solo por su desempeño en el certamen, sino por las palabras que le dedicó Wanda Nara, que no pasaron desapercibidas para Yanina Latorre.

El exfutbolista quedó a un paso de la final y, aunque se mostró triste por la eliminación, se llevó elogios inesperados de su expareja y madre de sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto. Visiblemente emocionada, Wanda le habló con el corazón: “Siempre fuiste un papá presente. A pesar de la distancia, estuviste en el momento más difícil mío. Yo voy a estar siempre que me necesites”.

Las palabras conmovieron al estudio entero y al propio Maxi, pero también generaron ruido. Quien no dejó pasar el detalle fue Yanina, que analizó la situación en su programa y fue lapidaria.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

Desde su espacio en El Observador 107.9, Yanina primero reconoció la potencia del momento: “Wanda te sube o te baja un personaje. Ahora está emocionada y logra que nosotros lloremos con ella”, expresó Y agregó, picante: “Era ella la que decía que él era un padre ausente”.

Pero eso no fue todo. Latorre también recordó uno de los capítulos más sensibles de la historia entre Wanda, López y Mauro Icardi: “Les ponía la camiseta de Icardi, le decía ‘papá’”, remarcó. Y cerró: “Debe ser muy duro que el segundo marido de la mujer, que era su amigo, con el que tomaba mates, se tatúe los nombres de tus hijos”.

Yanina Latorre: “Wanda te sube o te baja un personaje. Ahora está emocionada y logra que nosotros lloremos con ella”.

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EL DESCONSOLADO LLANTO DE WANDA NARA AL DESPEDIR A MAXI LÓPEZ DE MASTERCHEF CELEBRITY

Un momento cargado de emoción se vivió en la semifinal de MasterChef Celebrity cuando Wanda Nara no pudo contener las lágrimas al despedir a Maxi López, quien culminó su participación en el reality de Telefe.

En un ida y vuelta conmovedor frente a cámaras, Wanda le expresó todo su afecto y reconocimiento: “Muchas veces dije, ‘uy, si esto sale mal, me va a odiar para siempre’. Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá. Por los chicos también porque disfrutaron mucho tenerte”, comenzó diciendo la ex de Maxi, con quien tiene a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, con lágrimas en los ojos.

“Yo sé que también luchabas con los dichos de la gente por tus chiquititos que están en el exterior, pero también acá tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar”, agregó, en referencia a la distancia que mantuvo con su pareja, Daniela Christiansson, madre de sus pequeños Elle y Lando.

Foto: Captura (Telefe)

“Vivimos casi toda la vida ellos (por sus hijos) en países diferentes y, a pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente. A pesar de la distancia, en el momento más difícil mío estuviste. Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”, siguió, muy conmovida.

La empresaria no dejó de destacar el apoyo de la familia de López: “Le agradezco a tu familia, también a Daniela, que habrá sufrido un montón teniéndote lejos con un bebé recién nacido. Decirte que los chicos están orgullosos y toda la familia te quiere un montón. Y ojalá vengas a vivir a Argentina", remarcó.

Wanda Nara: “A pesar de la distancia, en el momento más difícil mío estuviste. Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”.

Tras escucharla, Maxi se fundió en un cálido abrazo con Wanda y cerró, a flor de piel: “Esto que logró MasterChef con nosotros dos, poder compartir, y poder caminar y divertirnos, sonreír y llorar, ese es mi premio”.