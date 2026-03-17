En las últimas horas se supo que More Rial, que en los últimos días recibió el beneficio de la prisión domiciliaria tras pasar encerrada cinco meses, inició una demanda legal contra Yanina Latorre al enterarse de que la comparó a ella y a su hijo Amadeo con un simio y su cría.

Todo comenzó durante un viaje por las Cataratas del Iguazú cuando la conductora de SQP se sorprendió ante una manada de monos locales y grabó el momento en video. Pero en determinado momento, se la escucha decir: “Es More Rial y el pibe”.

Yanina Latorre y Morena Rial (Fotos: América TV y eltrece)

Tras enterarse de que será demanda por la joven por una cifra cercana a los 200 millones de pesos, Yanina reaccionó en su ciclo de El Observador con firmeza. “More Rial de mi alma, de mi vida, hermosa, corazón, andá a laburar”, le dijo.

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“¿Ustedes se acuerdan que yo el año pasado me fui a las cataratas y tuve mi rencilla con los monos de las cataratas?”, preguntó al aire Yanina. “Había como una familia, una banda de monos que entraba a robar a los cuartos o intentaba. Y yo le puse La banda de More. ¿Pero por qué? Porque en ese momento se había descubierto La banda de More choriza. Los monitos encima son divinos, hermosos”, agregó.

“Hay gente que le dijo barbaridades a Morena. Yo le dije ‘chorra’ siempre y me hago cargo. Lo filmo yo, lo subo yo, lo reposteo yo. Pasa una mamá con el bebé en brazos y digo ‘Ahí va More con el pibe’, pero porque era como La banda de more, y la madre con el hijo”, agregó la conductora, que analizó la movida judicial de Morena.

Yanina Latorre y Morena Rial (Fotos: América TV)

“Ahora viendo lo de Mavinga, que le dijeron ‘esclava’, y lo de la chica de Río de Janeiro, More, que no quiere laburar y está en la casa con la domiciliaria o el abogado se habrán subido a eso un año después y les molesta. Chicos, déjense de colgar de mí”, pidió Latorre. “Yo entiendo que ahora quiere volver a la palestra, que está en la casa con la domiciliaria y se querrá subir a lo de Mavinga. La traté de ‘chorra’ en base a los hechos ocurridos. Yo antes siempre tuve buen vínculo y de hecho siempre la defendí”, cerró Yanina, minimizando su situación.

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