Yanina Latorre sorprendió al revelar al aire la cifra que cobraría Pampita por hacer un programa de entrevistas en TV Pública y calificó el monto como “un escándalo”.

La conductora de SQP aseguró que a la modelo le ofrecieron conducir un ciclo de entrevistas en la pantalla estatal y dio detalles del acuerdo que aún estaría en negociación.

Yanina Latorre reveló la cifra millonaria que cobraría Pampita en la TV Pública (captura de América TV, SQP)

¿CUÁNTO LE PAGARÍAN A PAMPITA EN LA TV PÚBLICA?

“Le ofrecieron un programa en la TV Pública a Pampita. Será un ciclo de entrevistas. Todavía no está firmado el contrato, están ultimando los detalles”, contó Yanina frente a cámara.

Luego, Latorre reveló el monto que percibiría Carolina Ardohain y generó una fuerte reacción.

“La contrata el canal y por 4 días de trabajo, 3 programas por día, le van a pagar con nuestros impuestos: 25 millones de pesos. TV Pública, que no hay rating, que no lo gana Wanda conduciendo MasterChef. ¡Es la TV Pública! Y por más que sea Pampita, ¿cuánto puede medir?”, expresó.

Fiel a su estilo directo, Yanina dejó en claro su postura sobre la cifra que se estaría manejando para el proyecto televisivo.

“Para mí es un escándalo, por la situación del país, que la lleven a Pampita por 25 palos a la TV Pública. Para mí es un escándalo. Es mucha guita”, cerró Yanina Latorre.