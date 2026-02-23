Lejos del ritmo frenético de la televisión, Yanina Latorre y Diego Latorre construyeron en Pilar un espacio que combina comodidad, diseño y una fuerte impronta personal.

La vivienda, ubicada dentro de un exclusivo barrio privado, se convirtió en un verdadero refugio familiar.

A lo largo de los últimos años, Yanina Latorre mostró en sus redes sociales distintos avances de la remodelación integral que encararon. Las publicaciones dejaron ver el proceso de transformación de la propiedad, que pasó a tener una estética contemporánea, con líneas limpias y una cuidada selección de materiales nobles.

Así es la casa de Diego y Yanina Latorre en Pilar: jardín con pileta y estilo moderno en el interior | Créditos: Instagram @yanilatorre

La casa se desarrolla en dos niveles. Los tonos neutros predominan tanto en paredes como en muebles.

Así es la casa de Diego y Yanina Latorre en Pilar: jardín con pileta y estilo moderno en el interior | Créditos: Instagram @yanilatorre

La combinación de mármol y madera aporta sofisticación sin resignar calidez, un rasgo que define el espíritu general de la vivienda.

Así es la casa de Diego y Yanina Latorre en Pilar: jardín con pileta y estilo moderno en el interior | Créditos: Instagram @yanilatorre

ASÍ ES LA CASA DE YANINA Y DIEGO LATORRE

Uno de los sectores que más curiosidad despertó es un espacio oculto que la propia Yanina se encargó de revelar. Se trata de un vestidor ubicado en el altillo.

Así es la casa de Diego y Yanina Latorre en Pilar: jardín con pileta y estilo moderno en el interior | Créditos: Instagram @yanilatorre

Entre los elementos más significativos se encuentran camisetas utilizadas por Diego a lo largo de su trayectoria futbolística, fotografías familiares y una colección de botines.

Así es la casa de Diego y Yanina Latorre en Pilar: jardín con pileta y estilo moderno en el interior | Créditos: Instagram @yanilatorre

El jardín, amplio y cuidadosamente diseñado, cuenta con una piscina y una cancha de fútbol privada.

Así es la casa de Diego y Yanina Latorre en Pilar: jardín con pileta y estilo moderno en el interior | Créditos: Instagram @yanilatorre

En el interior, el living se presenta con sillones blancos, acompañados por una mesa baja.

Así es la casa de Diego y Yanina Latorre en Pilar: jardín con pileta y estilo moderno en el interior | Créditos: Instagram @yanilatorre

La cocina, por su parte, fue completamente renovada. Incorpora una isla central.