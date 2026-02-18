La versión de que Yanina Latorre se habría tomado revancha y le habría sido infiel a Diego Latorre despertó la picardía de la mediática, quien subió la apuesta con una propuesta indecente a Analía Franchín.

“Tendría un trío con ella porque para mí la rompe en la cama, lo da todo”, afirmó la conductora de SQP en un audio que le envió a Pía Shaw ante el asombro de la propia Analía.

Al escuchar su nombre, la panelista de A la Barbarossa lanzó un estruendoso alarido de sorpresa, se sonrojó y tuvo un ataque de risa que pareció interminable.

Analía Franchín.

Hasta que Georgina Barbarossa indagó: “¿Aceptarías?“. A lo cual, Franchín fue enigmática: ”Somos muy amigas...“.

La respuesta de Analía Franchín a Yanina Latorre

Y frente a la insistencia de sus compañeras deslizó: “Lo consulto con la almohada y mañana se los cuento”.

Yanina y Diego Latorre en el lanzamiento de la marca de sus hijos (Foto: Movilpress).

Al final, Georgina le sugirió que le pregunte a Sebastián Eskenazi, el marido multimillonario, si la “dejaría” compartir la cama con Yanina y Diego Latorre, pero Analía solo atinó a apurarse a despedirse explotada por las carcajadas y la incomodidad.