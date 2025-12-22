El clima en A la Barbarossa se puso tenso apenas comenzado el programa. Analía Franchín no tardó ni cinco minutos en lanzar un reclamo picante en pleno vivo contra sus compañeras por no haber sido invitada a una reunión laboral.

Si bien la panelista ya había manifestado su malestar en privado ante Georgina Barbarossa y Pía Shaw, decidió volver a plantearlo al aire, generando un ida y vuelta cargado de ironía y varios “palitos” cruzados.

Analía Franchín les hizo un picante reclamo en vivo a Georgina Barbarossa y Pía Shaw (captura de Telefe)

El sorpresivo reclamo de Analía Franchín en vivo a sus compañeros

Analía Franchín: -La joda es la que hicieron ustedes.

Pía Shaw: -Ay, ¡qué pesada! Si no vas a ningún lado.

Analía: -Soy la única persona de este equipo que…

Georgina Barbarossa: -Fue una reunión de producción.

Analía: -¿Pía es producción? ¿Vos sos producción? Vi historias de Georgina, de Pía, con la producción…

Pía: -Mercedes, la productora, puso su casa. Es el tercer año consecutivo que se hace.

Analía: -Ah, es el tercer año consecutivo que no me invitan.

Pía: -Todo este reclamo lo viví el domingo al mediodía y al final me dice: “Igual no hubiese ido porque no estaba”.

Georgina: -Este reclamo no tiene que ser para nosotros, tiene que ser para la producción.

Pía: -Esto es para que el panelista aprenda a hablar más con los productores, saber más de su día a día.

El intercambio fue cargado de humor y chicanas, pero dejó en evidencia el malestar de Franchín.

