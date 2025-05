Analía Franchín dejó en shock a sus compañeros de A la Barbarossa al revelar que siente que su papá, Ernesto, reencarnó en su gato León, mascota por la que siente un amor inexplicable.

“Nunca tuve gatos. Este es el primer gato. Lo trajo de prepo mi hijo y se llevó puesta a la familia. Hace lo que quiere. Me sigue a donde estoy. Es un abrojo”, dijo la panelista de Telefe.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

Con total convicción, Analía continuó: “¿Saben lo que pensé? Que el gato es la reencarnación de mi papá. Lo dije en terapia. Está tanto ahí, me cuida tanto, que parece que fuese mi papá”.

“Sí, el amor que siento por el gato llegó a terapia. Se lo dije a María, que ya no me aguanta. Es que no puedo más. El amor que siento por León me lleva puesta. Está todo el día al lado mío cuidándome”, argumentó Franchín.

“María me dijo ‘¿cómo es eso? ¿en qué se parece el gato a tu papá?’. Es lo que yo creo”, reveló.

Acto seguido, Robertito Funes Ugarte le dio una información que terminó de afirmar su creencia: “En Egipto a los faraones los enterraban con los gatos porque reencarnaban en los gatos los faraones”. Y Analía manifestó: “Ya está. ¡Viste!”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

POR QUÉ ANALÍA FRANCHÍN CREE QUE SU PAPÁ REENCARNÓ EN SU GATO

Asombrada con las declaraciones de Analía, Pía Shaw le preguntó: “¿Cuándo María, la terapeuta, te preguntó qué parecidos hay entre tu gato y tu padre, ¿qué cosas encontraste?”.

“Mi papá era muy curioso como León. Y esto de que me cuida y está atento. Además que, sin decir mucho, estaba, como León que es bastante silencioso”, expuso la panelista, evidenciando su profundo amor por su gato León y por su papá Ernesto, quien falleció en 2017.

Foto: Instagram.

