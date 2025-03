La marcha de los jubilados en el Congreso de la Nación para rechazar el ajuste salarial, a la que se sumaron hinchas de distintos equipos de fútbol, terminó en una guerra campal en la que muchos abuelos fueron brutalmente agredidos por los efectivos policiales y los gendarmes.

También personal de prensa resultó gravemente herido. El fotógrafo Pablo Grillo fue reprimido y pelea por su vida en el hospital Ramos Mejía, tras ser herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno.

Indignada con lo ocurrido y dolida por la realidad del país, Georgina Barbarossa hizo un fuerte descargo en su programa de Telefe. Al que se sumó con contundencia Analía Franchín, repudió la violencia y apoyó el reclamo de los jubilados.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

QUÉ DIJERON GEORGINA BARBAROSSA Y ANALÍA FRANCHÍN TRAS LA REPRESIÓN A LOS JUBILADOS

Georgina Barbarossa: -Lo que pasó es espantoso. Yo empecé el programa bajito porque, la verdad, estoy tan triste, tan triste, que no me entra en la cabeza que sucedan estas cosas. No me entra en la cabeza ni en el corazón. ¿Qué país le estoy dejando a mi nieta? Ya ni digo a mis hijos.

Nancy Pazos: -Hubo represión antes de que empezaran los desmanes. Cuando vos reprimís antes de que pase algo, es provocación. Claramente que estuvo mal todo lo que se hizo después, nadie está defendiendo a los violentos.

Georgina: -La actitud fue violenta, violenta, violenta.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

Analía Franchín: -Yo veía esto y decía ‘estamos hundidos’. Para mí todo lo de ayer es un rotundo ‘no’. No a la señora que empujaron y se abrió la cabeza, no al policía que un hijo de puta fue y le disparó por la espalda. No a todo…

Georgina: -No al policía que agredió al fotógrafo.

Analía: -No a todo. Ni siquiera era el momento. Nos estábamos solidarizando con Bahía Blanca. La gente está saliendo como puede, tratando de sobrevivir, y nosotros estamos tratando de matar. Porque no concuerdo que hayan sido solamente hinchadas... Me revienta que se aprovechen de los abuelos, me revienta que se aprovechen de esta vulnerabilidad y usen a los abuelos como escudo. Me parece denigrante. Todo es un no. La veía a esa abuelita cómo se desplomaba en la vereda y no lo podía creer.

Georgina: -Se podía haber muerto.

Analía: -Yo pensé que se había muerto cuando se cayó.

Georgina: -Manifestarse es absolutamente constitucional y vivimos en democracia, señores. Yo he luchado por la democracia.

Analía: -Y es un reclamo mega legítimo, los jubilados están muertos de hambre.

Georgina: -Por eso, ¡¿cómo pueden vivir con esa plata?!

