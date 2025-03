Georgina Barbarossa no solo repudió el desubicado comentario que Ari Paluch le hizo a Noelia Corral, la locutora de Beto Casella en la Rock & Pop, también lo destrozó con sus palabras.

La conductora de A la Barbarossa le dio una nota a A la tarde en la que expresó con vehemencia su rechazo a Paluch y se solidarizó con la locutora radial.

Foto: captura de pantalla de América, A la tarde.

GEORGINA BARBAROSSA LIQUIDÓ A ARI PALUCH: “SOS UN MACHIRULO, ESTÚPIDO”

Notero: -¿Qué pensás del comentario de Ari Paluch a la locutora de Beto Casella?

Georgina Barbarossa: -Ay, no, no, no. Yo soy grande y estoy esforzándome para deconstruirme porque ¡no podés ser un obtuso! Yo ya te hice una nota en Crónica, que te hice bastante bosta, y no aprendés, flaco. Sos más joven que yo y no aprendés. Sos un machirulo, estúpido. ¡No lo puedo creer, Ari Paluch! Un tipo grande y que seas tan imbécil. ¡Y delante de tu hija!

Notero: -Beto manejó la situación como pudo, le dijo a la hija de Ari Paluch que ubique al padre...

Georgina: -Incómodo. No puede decir lo que dijo.

Notero: -¿Le creés el pedido de disculpas?

Georgina: -“Ay, maté a una persona, perdón. La maté porque estaba muy nerviosa”. Perdón, ¿y? ¡No te deconstruís, flaco! Sos así, venís con defecto de fábrica. Estoy muy caliente. Paso de la súper tristeza a la calentura. Me salta la térmica. No podés ser así. Aparte, hablando de la burundanga con las amenazas que tuviste, dando ese ejemplo a los chicos, delante de tu hija, ¡pedazo de imbécil!

Foto: captura de pantalla de América, A la tarde.

Notero: -¿La decisión de la radio cómo la tomaste? Lo apartaron una semana y dejaron, obviamente, a la locutora en su puesto de trabajo.

Georgina: -Obvio, lo único que falta, que la echen a la chica... Ella está incómoda y está cuidando su trabajo. Tiene a toda la sociedad que la apoya. Ari Paluch no sé cómo tiene cara. Me da vergüenza, volvería a la radio con una careta.

EL REPUDIABLE COMENTARIO DE ARI PALUCH SOBRE DROGAR A UNA LOCUTORA PARA QUE “LE DÉ UN BESITO”

“Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Vamos y vamos. Una mañana le ponemos el vaso con agua…”, comenzó diciendo Paluch.

Y Beto lo interrumpió: “Frenalo vos a tu padre”. “Padre, padre, ubicate”, le dijo Martina a Ari, sin lograr su cometido.

“¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito? Que te da un besito…”, continuó el periodista, desoyendo la advertencia de su hija, quien reaccionó con malestar e incomodidad en vivo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.