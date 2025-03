Beto Casella repudió con contundencia el comentario que Ari Paluch hizo al aire en Arizona, durante el pase radial con él la Rock & Pop.

“Más de una vez hablamos en este programa de los pases en la radio, en donde se juntan por diez minutos el conductor que se va con el que acaba de llegar”, dijo el conductor de Bendita, despegándose de la polémica que llevó a la cancelación en redes y mediática a su colega.

Serio, Casella continuó: “A veces se cruzan universos diferentes, ni mejor ni peor. Estilos diferentes, formas de humor diferente, editoriales políticas diferentes. En general, no tenemos el mismo humor con Ari Paluch”.

“Hay una característica que para mí, hasta hoy, lo hacía graciosa es que tenemos a su hija, Martu, que es muy sensata y muchas veces lo tuvo que frenar porque se ha ido al pasto muchas veces. No siempre como hoy, que fue especialmente fulero”, agregó Beto en elnueve.

Y Beto contextualizó: “Estábamos hablando de las ‘viudas negras’ y no sé cómo a Ari Paluch se le ocurre un chiste espantoso, horrible, con una connotación espantosa. Se pudrió todo. Lo primero que me salió fue decirle a Martu que frene a su viejo. De ahí nos fuimos, no daba para estirar”.

“El leve presentimiento de que esto, alguna vez iba a pasar, lo tenía. Por suerte Noe Corral, una compañera locutora, lo tomó como un chiste. Ella me preocupaba. Y Martu también me preocupaba y a ella la influyó”, concluyó Beto Casella.

EL REPUDIABLE COMENTARIO DE ARI PALUCH SOBRE DROGAR A UNA LOCUTORA PARA QUE “LE DÉ UN BESITO”

“Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Vamos y vamos. Una mañana le ponemos el vaso con agua…”, comenzó diciendo Paluch.

Y Beto lo interrumpió: “Frenalo vos a tu padre”. “Padre, padre, ubicate”, le dijo Martina a Ari, sin lograr su cometido.

“¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito? Que te da un besito…”, continuó el periodista, desoyendo la advertencia de su hija, quien reaccionó con malestar e incomodidad en vivo.

