En enero, Romina Scalora abrió un interrogante sobre el comportamiento de Edith Hermida con sus compañeros de Bendita y a ella se le sumaron Ana Sicilia y Eliana Guercio, que contó que “la pasó muy mal con esa mujer” en su estadía en El show Del Moro (La 100).

Por eso, este miércoles Pía Shaw aprovechó la presencia de Beto en un móvil de A la Barbarossa para preguntarle por este tema, y el conductor explotó. “Habiendo laburado 18 años con ella, te puedo decir que la que la crítica, lo hace de mala leche”, dijo Casella.

“Ella es buena compañera y la que se fue mal o tuvo algo para decir fue Eliana Guercio, que no le reconocemos un talento en los medios, no sabemos cómo es que está y no importa tampoco” dijo Beto, provocando que la panelista lo cruce en vivo.

QUÉ SE DIJERON AL AIRE BETO CASELLA Y ELIANA GUERCIO, ENFRENTADOS POR EDITH HERMIDA

“No es una pavada. Hace casi un año contás la anécdota de por qué me fui de la radio, y nada tiene que ver con la realidad. Yo sí soy respetuosa y no lo voy a contar porque es algo que ocurrió en off”, dijo Eliana, pero Beto le retrucó: “Tampoco tenés años de radio Eliana”.

“No te hagas la misteriosa. Si vos tildás de mala leche a una periodista, tenés que argumentar”, la desafió Casella. “Yo creo que vos estás enojado conmigo y no sé por qué. Yo a Bendita fui de copada y de onda. Yo la pasé genial en el programa. Lo único, cuando me presentaste Edith dijo: ‘bueno, aporta belleza’”, aseguró.

“Vos dijiste que yo no me banqué una devolución de Santi del Moro en la radio y me fui. No. Ella se metió por maleducada y desubicada y por eso me fui sin quejarme. Ella me ponía los pies desnudos en la cara y jamás le dije nada. Desmerecer a una persona que pierde el trabajo porque te cae mejor la otra, no me parece bien”, cerró Guercio.

LA PRODUCCIÓN DE INTRUSOS CRUZÓ AL AIRE A ELIANA GUERCIO Y A EDITH HERMIDA, ENFRENTADAS DESDE EL CLUB DEL MORO

Tras este cruce, en Intrusos pusieron al aire a Guercio, que repitió todos sus argumentos y agregó que ella “prefiere irse de un trabajo a generar un conflicto” con un compañero de trabajo. Pero la producción fue por más y le preguntó si podían cruzarla al aire con Edith, a lo cual accedió.

“Hablé con Eliana hoy porque quiero que este conflicto frene porque no tiene ningún sentido. De mi parte está todo bien, yo siempre dije que la admiraba, me parece una mujer increíble”, comenzó Hermida con ánimo reconciliador, y explicó la causa de esta fascinación.

“Ella se levanta temprano, tiene hijos con distintas edades, sé lo que significa eso, ella tiene más laburos que yo y yo me vuelvo loca, y bueno, me dio pena que no tuvo la oportunidad de seguir trabajando conmigo. Yo nunca quise generarle ninguna molestia ni ningún conflicto. Me causa mucho dolor y me molesta que me digan que soy la villana”, agregó.

“Sí, lo entendí, obviamente. No tengo nada para decir de Edith y nunca dije algo malo, no sé por qué se generó eso. Yo dije que me fui por mí, no por ella”, dijo Guercio dando marcha atrás con sus argumentos de A la tarde, pero aportando a una reconciliación que demoró casi dos años en llegar.

