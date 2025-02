Eliana Guercio, panelista que volvió a ponerse en el centro de la escena gracias a su picante análisis de Gran Hermano, reveló que se anotó en una particular carrera.

Luego de haber formado de uno de los realities favoritos de la televisión, Bake Off Argentina, esa experiencia la incentivó a profesionalizarse en algo que le encanta hacer... ¡Cocinar!

Eliana en Gran Hermano.

“El 14 de marzo arranco a estudiar para ser una cocinera profesional en el IAG. Me anoté y si bien hay on line, yo voy a ir presencial a las clases. Me anoté en la carrera de profesional gastronómico y estoy feliz”, contó en el pase de A la Barbarossa con Ariel en su salsa.

¿CÓMO ES LA CURSADA DE ELIANA GUERCIO?

Antes de cerrar, Eliana Guercio reveló cómo será su nueva rutina a partir de marzo.

“Voy a ir a la escuela los miércoles y los viernes de 10 a 14 y me encanta. Te digo más: me anoté en el curso porque quiero aprender a cocinar un buen asado para los otros”, cerró, ilusionada.