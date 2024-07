Tras siete meses justificando todas las acciones de Furia en Gran Hermano como “analistas” de El debate, Gastón Trezeguet y Eliana Guercio comenzaron lentamente a soltarle la mano a la exparticipante, que no solo quedó en sexto puesto, sino que tampoco logró sacar ganador a Emmanuel.

El disparador para este cambio de opinión sobre Juliana Scaglione fue la reticencia de la personal trainer a participar de la foto de la Revista Gente junto a sus excompañeros, lo que fue tema de debate en varios programas, incluido el streaming de Gastón Trezeguet.

Analistas de Gran Hermano 2023 (Foto: captura Telefe)

“Me parece que ahí se equivoca Furia. Te lo tengo que decir porque ya no está en la casa, ya no es un juego. (…) Me parece que, entendiéndola los que la conocemos diríamos ‘Mirá que se va a querer sacar una foto con todos los que le hicieron campaña en contra y hablaron mal’”, dijo Trrezeguet.

TREZEGUET Y ELIANA GUERCIO LE SOLTARON LA MANO A FURIA TRAS EL FALTAZO A LA FOTO GRUPAL

“Eso te lo tomo, pero me parece que eso es juego, eso es adentro de la casa. Lo que hicieron afuera no tiene que ver con eso sino con la profesionalidad que implica ser parte de Telefe y ser parte de esto. Vamos a tomarlo como algo nuevo para ella, porque me parece que ahí se equivoca ella. Ella no se tiene que mostrar como alguien que no puede confiar”, agregó.

Por su parte, Eliana Guercio brindó una entrevista a LAM tras la gala final en la que afirmó que “se cayeron las caretas” y “todos cambiaron”. Respecto a su devoción por Furia, por quien llegó a comprar una pizarra en una librería de Flores para hacer listados de los insultos que recibía, Guercio se mostró cauta.

“De la única que soy fanática es de Gabriela Sabatini y del señor aquí, al que admiro profundamente”, dijo Eliana, respecto a la excampeona de tenis argentina y de Chiquito Romero, que estaba a su lado en el automóvil en el que se iba.

¿Se terminó el imperio furioso?

