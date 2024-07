Lejos de que la relación con Catalina Gorostidi haya conciliado una tregua desde que salió de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione dio que hablar con sus polémicas declaraciones y su excompañera le respondió sin filtro en las redes.

“Me podrían haber dejado ganar el premio. Primero, porque realmente lo necesitaba... Lo voy a decir de verdad: posta, las chicas están acá (por sus fanáticas) no porque me regalaron un microondas sino porque es con lo que yo caliento el agua, vieron lo que es mi casa”, expuso Juliana en un programa de streaming Se Picó.

“Yo alquilo en un lugar que, gracias a Dios, es hermoso. Pero yo alquilo, yo tengo un seguro de caución, no tengo cortinas. Recién me pude comprar las cortinas, recién me pude comprar mi primer acolchado, recién me pude comprar mis almohadas”, agregó.

“Gracias por ser tan hijos de pu... por mentir. La pasé muy mal, se me murieron mis viejos y gracias por hacer creer algo que no fui. Porque me dicen egocéntrica, esto y lo otro. Yo sí que sufrí en mi vida y gracias a Gran Hermano hoy voy a tener todo lo lindo que se merece la gente buena. Soy buena y gracias por ser tan hijos de put... porque no les salió. Por no dejarme ganar el premio, por hacerme sentir una mier… porque no lo lograron. Estoy llena de amor”, culminó, visiblemente enojada.

Fue entonces que Catalina recogió el guante y contestó sin tapujos a través de su cuenta personal de X (antes Twitter): “Sos la única que alquila. Ponete a laburar y ganate la plata sola. Al juego ya lo perdiste y al premio también”.

LAS PALABRAS DE FURIA A BAUTISTA, NICO Y EMMA VICH, LOS FINALISTAS DE GRAN HERMANO 2023

A pocos días de que se viva la final de Gran Hermano 2023 y se conozca quién se llevará el título de campeón de esta edición entre Bautista Mascia, Nicolás Grosman y Emma Vich, Juliana “Furia” Scaglione (una de las jugadoras más polémicas del reality de Telefe) le dedicó unas dulces palabras a cada uno de los finalistas.

“Mirame. Rompela toda. Sos un pendejo que vale oro, Nicolás. Por favor, transmitile al mundo lo que vale un pibe de 21 años que sé que lo hacés muy bien. Jugaste recontra bien y no le debés nada a nadie. ¡Actor, te amo!”, le dijo Juliana a Nicolás.

Luego, se dirigió a Bautista: “Vos sabés que con vos compartí un montón de cosas súper zarpadas. Tu juego solamente lo sabés vos. Bautista, uruguayo, hijo de pu…, te amo. Disfrutá todo esto porque se vienen cosas hermosas para los tres. Te amo”, lanzó.

Por último, se dirigió a Emma y cerró, agradecida: “A vos te recontra amo. Gracias por ayudarme siempre y acompañarme. Y esto también va para los tres. Gracias por enseñarme. Brillá, Emanuel, brillá. Gracias por todo. En serio, me enseñaron un montón, chicos. Lo mismo que esta casa. ¡Rómpanlo todo! ¡Vamos, furiosos! Emanuel, al 9009, pero también Nico y Bauti. Gente, voten. Llegó la final. ¡Rómpan todo, vieja! Que también eran hermanos como lo que es, ¡grande!”.