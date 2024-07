Una vez más, Juliana “Furia” Scaglione dio que hablar con sus tremendas declaraciones al apuntar sin filtro contra el conductor de Ariel en su Salsa, Ariel Rodríguez Palacios, a quien amenazó en medio de una nota que dio al programa de streaming, Se Picó.

“Justo fui a ese programa del de Ari, que es amigo de Georgina, ya lo sé. Sos un idiot…”, lanzó la exparticipante de Telefe, sin ocultar el enojo que tiene con el presentador, a quien lo insultó al aire.

“Me cayó muy bien el chabón, pero está pasado de rosca y esa hasta más intenso que yo. Vos tenés que ir al psicólogo, no yo, porque está loquísimo”, agregó, dejando en claro que no tiene buena onda con Ariel.

Y cerró con un tremendo comentario que sorprendió al resto del equipo: “Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. Corta la bocha. O sea, vos te quedás sin tu programa de cocina, no me faltan al respeto”.

Ariel Rodríguez Palacios reveló qué retoque estético se animó a hacerse.

LAS PALABRAS DE FURIA A BAUTISTA, NICO Y EMMA VICH, LOS FINALISTAS DE GRAN HERMANO 2023

A pocos días de que se viva la final de Gran Hermano 2023 y se conozca quién se llevará el título de campeón de esta edición entre Bautista Mascia, Nicolás Grosman y Emma Vich, Juliana “Furia” Scaglione (una de las jugadoras más polémicas del reality de Telefe) le dedicó unas dulces palabras a cada uno de los finalistas.

“Mirame. Rompela toda. Sos un pendejo que vale oro, Nicolás. Por favor, transmitile al mundo lo que vale un pibe de 21 años que sé que lo hacés muy bien. Jugaste recontra bien y no le debés nada a nadie. ¡Actor, te amo!”, le dijo Juliana a Nicolás.

Luego, se dirigió a Bautista: “Vos sabés que con vos compartí un montón de cosas súper zarpadas. Tu juego solamente lo sabés vos. Bautista, uruguayo, hijo de pu…, te amo. Disfrutá todo esto porque se vienen cosas hermosas para los tres. Te amo”, lanzó.

Por último, se dirigió a Emma y cerró, agradecida: “A vos te recontra amo. Gracias por ayudarme siempre y acompañarme. Y esto también va para los tres. Gracias por enseñarme. Brillá, Emanuel, brillá. Gracias por todo. En serio, me enseñaron un montón, chicos. Lo mismo que esta casa. ¡Rómpanlo todo! ¡Vamos, furiosos! Emanuel, al 9009, pero también Nico y Bauti. Gente, voten. Llegó la final. ¡Rómpan todo, vieja! Que también eran hermanos como lo que es, ¡grande!”.