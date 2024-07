Llegó la última semana de competencia a Gran Hermano y la producción, a falta de ideas, comenzó a hacer entrar a los exparticipantes con el fin de insuflarle aire al reality, lo que generó un tenso encuentro entre Furia y el “Chino” Martín Ku, que entró minutos después.

La ex participante llegó a la casa que dejó hace dos semanas pasada una hora de la emisión y aclaró, por si no lo había dicho antes: “It´s my house” (“Es mi casa”), antes de fundirse en un abrazo con todos los presentes, incluidos los “Bros” a los que les había dicho “falsos” en su salida.

Martín Ku y Furia son aliados en "Gran Hermano 2023". (Foto: captura de Telefe)

“No podía ser mala, no me salía”, se excusó Juliana Scaglione, que también llevó un cofre de color blanco que dejó sobre una mesa, con la promesa de que revelarían su contenido antes de finalizar el programa de este martes.

CÓMO FUE EL TENSO ENCUENTRO ENTRE EL “CHINO” MARTÍN KU Y FURIA EN GRAN HERMANO 2023

La siguiente en entrar fue Lucía, que tenía sobre sí las expectativas creadas tras su último paso por la casa respecto a Nicolás, que la semana pasada se casó con Florencia; y a ella le siguió Martín Ku, quien fue recibido con “todos los honores” por sus “Bros”.

La entrada del Chino, con el tema de Spider-Man de fondo, fue impensada para los presentes, sobre todo para Furia, con quien protagonizó un tenso momento antes de abrazarse para las cámaras, dejando de lado todos los encontronazos.

Instantes después, Santiago anunció que no solo Martín, Juliana y Lucia se quedarían a pasar la noche, sino que también comerían empanadas y vino a pedido de los televidentes que respondieron su encuesta. ¿Y el cofre? Contenía la llave que abre la valija que llevaron este lunes.

