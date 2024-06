Con la victimización y la supuesta envidia que le tienen como estandarte, Furia sigue su raid por los ciclos más vistos de Telefe y El nueve y este domingo le tocó el turno a La peña de Morfi, donde la exparticipante sumó a Diego Leuco a su lista negra de conductores.

No es nuevo lo de Furia, que la última semana se negó a “sumarle público” a Georgina Barbarossa (que se había negado a recibirla, por cierto) y sumó a Germán Paoloski, Diego Poggi y Vero Lozano a su lista negra por sus declaraciones y preguntas.

Furia de Gran Hermano (Foto: Captura Telefe)

En su presentación en La Peña de Morfi, Furia se vanaglorió de su look, su “personalidad distinta” y se colocó por encima de sus compañeros en lo referente a “los valores y los códigos” de estos, autodenominándose “la reina de la improvisación”.

POR QUÉ LEUCO TERMINÓ EN LA LISTA NEGRA QUE HIZO FURIA DE CONDUCTORES DE TELEFE

“Afuera había una campaña en mi contra. Muchos me preguntan: ‘¿Vas a pedirles perdón a tus compañeros?’, y les respondo que no porque es un juego”, explicó la participante, manteniendo el discurso respecto a la malograda imagen que la dejó afuera por el 62,4 por ciento de los votos y sexta.

Tras asegurar una vez más que “no sabía nada de lo que pasaba fuera de la casa” pese a que estaba al tanto de muchas cosas que sus compañeros no, Furia escuchó como Leuco se animaba a decirle: “Y cuando salís sos una de las personas más queridas y más insultadas también de la Argentina”.

Juliana "Furia" Scaglione en Gran Hermano

Eso la hizo “saltar” a Juliana, que le respondió fuerte al conductor. “No, no lo veo así… La verdad es que estás recontra equivocado, te pido mil disculpas igual porque sé que sos súper inteligente, pero te comiste el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertos programas”, le dijo.

“¿Vos decís que no hay gente que no te banca?”, insistió Leuco, impertérrito. “¡No, chabón! La gente me ama, cuando salgo a la calle me abraza, incluso, los anti-Furia se sacan fotos. O sea, es una locura. No es por ese lado”, le respondió.

