Desde que salió expulsada de la casa de Gran Hermano por el voto del público, quedando sexta en el ranking del certamen, Juliana “Furia” Scaglione ha recibido muchas ofertas laborales, entre ellas una para aparecer con Wanda Nara.

(Foto: Instagram / wanda_nara. Captura Telefe)

Las dos mediáticas fueron convocadas, cada una por su lado, a presentarse en el inicio de las funciones del popular Circo Rodas, el 2 de julio; pero ahora la esposa de Mauro Icardi tomó una contundente decisión respecto a esta aparición conjunta.

La Criti contó en su ciclo Hermosa mañana de Radio Splendid que, si bien ambas habían aceptado presentarse juntas, Wanda decidió a último momento “bajarse”, y dio su interpretación de esta contundente determinación.

Leé más:

Así reaccionó Wanda Nara al radical cambio de look de Valentino López: “Sufriendo”

POR QUÉ WANDA NARA HABRÍA DECIDIDO BAJARSE DE UNA PRESENTACIÓN JUNTO A FURIA

“Esto es una apreciación personal, y quiero hacer una pregunta: “¿Wanda tiene miedo de quedar como una segunda, de que Furia sea la gran estrella de la noche del Circo Rodas y ella quede apartada, rezagada de los medios?”, dijo La Criti, siempre filosa.

“El año pasado fue como madrina Susana Giménez, que este año le cedió su lugar a Wanda, no a Furia. Juliana iba como invitada estelar”, agregó la conductora. “Ya hicieron otro flyer donde ya no está Wanda, solo Furia. Esto es una decisión de Wanda y me dicen que ella pidió no ir en esta fecha, es decir cambiar esta fecha por el martes próximo”, señaló.

Wanda Nara (Fuente: Instagram)

Los del circo le dijeron ‘Mirá Wanda, nosotros hacemos la presentación del circo y la madrina viene el primer día. Si vos no podés el martes, ya está’”, explicó La Criti. “La que dicen que está muy excitada con esto me dicen que es Furia porque ella atleta de alto rendimiento y esto la emociona muchísimo”, cerró.

Leé más:

El fuerte gesto de Wanda Nara hacia L-Gante en medio de su bronca por su “deslealtad total”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.