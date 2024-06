A poco de quedar eliminada de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se sometió a las preguntas de los panelistas de Gran Hermano, la noche de los ex y Ximena Capristo fue contundente al dar su opinión al aire.

“Yo veía 24 horas el programa y todo ese tiempo estabas insultando a la gente. A mí, eso me molestaba mucho, hasta terminaba apagando la tele porque no aguantaba tus gritos, eran demasiados”, comenzó diciendo Capristo en el programa de Telefe.

Obviamente, yo no soy fan de Furia, claro que no. Porque voy por otro lado. Me parece que está bueno también los valores”, agregó, dejando en claro que no coincidió con el juego que mostró la exparticipante.

Y cerró, tajante: “El Chino (Martín Ku) también jugó y me parece que es un gran personaje, que llegó hasta donde llegó, mucho más lejos que Furia, con su grupo de pertenencia. Eso, para mí, es mucho más valorable que es el insulto y demás”.

FURIA REVELÓ CUÁL FUE LA NOTICIA QUE MÁS LE IMPACTÓ CUANDO SALIÓ DE GRAN HERMANO 2023

A poco de las repercusiones que despertó la eliminación de Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023, la exparticipante reveló qué fue lo que más la tomó de sorpresa al salir de la casa tras varios meses encerrada.

Todo comenzó con la pregunta de Jimena Monteverde en Escuela de cocina, el programa que conduce por elnueve: “¿Cuál fue la noticia que más te impactó, que te enteraste después de tantos meses?”, quiso saber.

Tras escucharla, Furia se sinceró en vivo: “Que hicieron un cumpleaños en el Obelisco”, comenzó diciendo. Y agregó: “Y después, una noticia más impactante... Bueno, la parte que tal vez me duele un poco, es que hay un fandom que agarró como mi parte negativa”.

“Pero bueno, es cuestión de que me conozcan porque creo que Gran Hermano no está preparado para todos. Hay un montón de gente que sabe el formato de Gran Hermano y hay otro que dice, ‘está loca’”, continuó. Y cerró, en referencia a los videos que pudo ver de su participación en el programa: “Pero me quedo con la gente que se cag… de risa porque, incluso, yo miro cómo gritaba y me mato de risa”.