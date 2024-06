A poco de las repercusiones que despertó la eliminación de Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023, la exparticipante reveló qué fue lo que más la tomó de sorpresa al salir de la casa tras varios meses encerrada.

Todo comenzó con la pregunta de Jimena Monteverde en Escuela de cocina, el programa que conduce por elnueve: “¿Cuál fue la noticia que más te impactó, que te enteraste después de tantos meses?”, quiso saber.



Tras escucharla, Furia se sinceró en vivo: “Que hicieron un cumpleaños en el Obelisco”, comenzó diciendo. Y agregó: “Y después, una noticia más impactante... Bueno, la parte que tal vez me duele un poco, es que hay un fandom que agarró como mi parte negativa”.

“Pero bueno, es cuestión de que me conozcan porque creo que Gran Hermano no está preparado para todos. Hay un montón de gente que sabe el formato de Gran Hermano y hay otro que dice, ‘está loca’”, continuó. Y cerró, en referencia a los videos que pudo ver de su participación en el programa: “Pero me quedo con la gente que se cag… de risa porque, incluso, yo miro cómo gritaba y me mato de risa”.

Furia: “La parte que tal vez me duele un poco, es que hay un fandom que agarró como mi parte negativa”.

EL TENSO CRUCE DE FURIA Y CEFERINO REATO EN EL VIVO DE GRAN HERMANO 2023

A poco de haber quedado eliminada de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se sometió a las consultas de los analistas del reality de Telefe y mantuvo un tenso cruce con Ceferino Reato en vivo.

“Me parece que ellos (por los Bro, el grupo conformado por Martín “el Chino” Ku, Nicolás Grosman y Bautista Mascia) juegan personajes buenos y han sabido jugar. Espero que el que se vaya sepa perder y no como otros jugadores, que me parece que no saben perder”, comenzó diciendo Ceferino ante el estallido de la tribuna.



Tras escucharlo, Juliana intervino: “Él lo que expresa es lo sigue así. Cuando un jugador es eliminado, ya tiene que dejar de jugar. Entonces él lo que nota en mí, es que yo ya sentí que estoy eliminada y que no sigo jugando”.

Fue entonces que el analista la corrigió: “No, ¡al revés! Yo pienso que vos no sabes perder. Todavía no sabes perder”, atinó a decir, ante la atenta mirada de sus compañeros y el conductor, Santiago del Moro.

Furia: “Yo me gané el amor de la gente. No hay ningún participante que haya ganado tanto como lo que yo gané”.

“Yo me gané el amor de la gente. No hay ningún participante que haya ganado tanto como lo que yo gané. La gente me para en la calle. Lo que me empezó a pasar es que yo no puedo caminar por la calle. O sea, se los digo a todos”, cerró Furia, picante.