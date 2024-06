Si bien Mauro Dalessio dio por terminado su vínculo amoroso con Juliana Scaglione ni bien salió de la casa, el exparticipante habló a fondo de lo que sintió por Furia, quien fue eliminada del reality el 18 de junio y aún no se vieron cara a cara.

“Mauro, cuando vos entraste a la casa, ya sabías quién era Furia. ¿Qué fue lo que te hizo enamorar de ella? Te lo vuelvo a preguntar porque vos ya sabías la personalidad que ella tenía. ¿Vos te enamoraste o fue estrategia? ¿La usaste? ¿Qué pasó?”, le preguntó Georgina Barbarossa al ex GH en su paso por A la Barbarossa.

Sin titubear, Dalessio respondió: “No, no me enamoré nunca. Yo creo que ahí todas las sensaciones son mucho más intensas. Entonces, tal vez, algún acercamiento con alguna persona puede parecer para el afuera como que estás enamorado, pero no fue así”.

“No me enamoré nunca de Furia... Y esto también siempre lo dije: ella tiene un montón de cualidades que son buenísimas”.

Acto seguido, Mauro hizo una contundente aclaración: “Y esto también siempre lo dije: ella tiene un montón de cualidades que son buenísimas, como canta, como baila y es súper divertida. Pero bueno, tiene un montón de cosas que lo empañan”.

“A lo último terminó siendo otro personaje de como cuando entré yo”, agregó Mauro, quien aseguró que luego de ver los tapes de las barbaridades que Furia dijo sobre él lo terminaron de alejar definitivamente.

Diferenciándose de Juliana Scaglione, Mauro Dalessio concluyó: “Yo jamás dije que es una mala persona, jamás hablé mal de ella, simplemente que llegó un momento en el que dejó de cantar, de bailar. Lo único que hacía era denigrarte de arriba abajo y discutir”.

FURIA PERDIÓ EL MANO A MANO CON MARTÍN KU EN GRAN HERMANO

El 18 de junio, tras una gala de eliminación de Gran Hermano dividida en dos jornadas, la espera terminó: Santiago del Moro abrió el sobre y anunció que Juliana “Furia” Scaglione era la nueva eliminada del reality.

Con un 62,4 % de votos negativos, la entrenadora abandonó la casa y Los Bro celebraron porque Martín Ku pasó la dificilísima placa y siguen en competencia, junto a Bautista Mascia y Nicolás Grosman.

Por otro lado, también siguen en carrera Emma Vich y Darío Martínez Corti. Entre uno de los cinco participantes está el ganador de Gran Hermano 2023.

