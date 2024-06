Virginia Demo no solo opinó a fondo del paso de Juliana “Furia” Scaglione por El Debate de Gran Hermano, a un día de ser eliminada del reality, también expresó la fuerte pregunta que le gustaría hacerle cuando la vea cara a cara.

Consultada en A la Barbarossa por cómo vio a Furia en el programa nocturno que conduce Santiago del Moro, Virginia respondió: “Por lo que se ve, estuvo bien, estuvo tranquila, pero estoy totalmente de acuerdo con los que dicen que hubo un trato preferencial”.

“Me parece que está bien, por esto que decimos, que sale después de tantos meses de la casa y no le van a tirar con artillería pesada, pero algo un poquito más pesado le podrían haber pasado en los tapes. Pasaron todos momentos agradables y que a ella no la perturbaban”, expuso la ex GH 2023.

¿QUÉ FUERTE PREGUNTA LE QUIERE HACER VIRGINIA DEMO A FURIA DE GRAN HERMANO?

“¿Qué te hubiese gustado preguntarle?”, le consultó Georgina Barbarossa a Virginia. Y Demo sorprendió con la contundencia de su consulta: “Si le gustó hacer ese personaje y herir a tanta gente”.

“¿Vos creés que fue un personaje? Para mí fue ella”, le retrucó Romina Uhrig.

“Me gustaría preguntarle a Furia si le gustó hacer ese personaje y herir a tanta gente”.

A sabiendas de lo expuesto por Juliana en El Debate, Virginia respondió: “Ella dice que es un personaje. Y a mí me gustaría preguntarle si la hizo feliz hacer ese personaje y poner tan mal a tanta gente”.

Y Gastón Trezeguet acotó, en defensa de Scaglione: “Ella lo trató de explicar ayer. Dijo exactamente que adentro de la casa era un juego, que todo te lleva a eso… Por supuesto, es su personalidad, pero también es un juego en el cual utilizás tu personalidad para sacar al otro”.

