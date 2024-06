A un día de su explosiva salida de la casa de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione fue a El Debate y descolocó a todos con una sorpresiva confesión.

La jugadora admitió que, entrando en la recta final del reality, ella misma hizo todo lo posible para ser eliminada del juego, ese que el 11 de diciembre empezó a jugar a fondo para ganar hasta que un día dijo basta.

¿POR QUÉ FURIA SE AUTOELIMINÓ DE GRAN HERMANO?

Eliana Guercio: -¿Cambiarías algo de lo que hiciste en el juego?

Juliana “Furia” Scaglione: -Sí, la última etapa me hizo acordar a algo que hice en mi vida real, que es cuidar a otros antes que a mí. Eso es lo que cambiaría, si es que realmente tenía ganas de ganar el juego. Ahora yo te pregunto a vos: ¿pensás que me autoeliminé o que quería ganar el juego?

Eliana: -¡Qué difícil! Yo creo que vos querías ganar el juego, pero que es muy probable que hayas salido por voluntad propia.

Furia: -Sí. Tanto que me decían egocéntrica, bueno, vamos a admitirlo.

Ceferino Reato: -¿Qué clase de gran jugadora se autoelimina?

Furia: -Cuando me di cuenta de que me estaban censurando, cuando me di cuenta de que yo no era lo correcto dentro del hogar, cuando me di cuenta de que la casa se había convertido en algo que yo no soy, cuando me di cuenta de que yo no quería seguir vendiendo algo que no era.

Ceferino: -¿Y la casa que necesitabas? Dejaste todo en banda.

Furia: -Lamentablemente yo soy Juliana, soy Furia, y está dentro una Furita en cada uno de nosotros. Yo fui a tratar de motivar al mundo y a transmitir.

