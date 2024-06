A poco de haber quedado eliminada de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se sometió a las preguntas de Santiago del Moro y los analistas del reality de Telefe y dio detalles de cómo vivió el diagnóstico de su leucemia dentro del programa.

Todo comenzó cuando Laura Ubfal indagó a la participante: “Nosotros nos conmovimos con el tema de tu enfermedad. ¿Cómo lo viviste vos, realmente, adentro de la casa?”, quiso saber la periodista. A lo que Furia se sinceró en vivo: “El juego hizo que yo no piense tanto”.

Foto: Captura (Telefe)

“Mi cabeza estaba mucho más ocupada en el juego, mi cabeza estaba mucho más ocupada en relacionarme con los que estaba adentro, hacer estrategias. También tuve el ingreso de una contención. Entonces, creo que fue todo mucho más ameno”, agregó.

Y siguió: “Empecé a ver cómo mis verdaderos compañeros se preocupaban por mí. También Emmanuel compartió conmigo justo antes de irme a sacarme sangre. Esa noche me quedé sola y él fue el único que vino, me besó y me dijo ‘quedate tranquila que va a estar todo bien’. Aunque el otro día yo le tuve que dar a todos un diagnóstico que no era del todo lindo”.

“La verdad es que la saqué bastante barata porque esto no tiene que tener un tratamiento. Entonces mi idea es controlar mi estrés, que no me vaya a otros niveles, pero la realidad es que ustedes saben que yo discuto fácilmente y que si me tengo que agarrar con alguien no me genera que mi cortisol suba y que se me dispare y todo lo demás. Trato de también mantener la calma”, cerró Furia, a corazón abierto.

GRAN HERMANO 2023: QUIÉN ACOMPAÑA A FURIA TRAS SU ELIMINACIÓN Y CÓMO ES EL ESTRICTO PROTOCOLO DE AISLAMIENTO

Luego del estallido que despertó la salida de Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023, se conocieron detalles sobre la persona que la acompaña por estas horas y cómo es el estricto protocolo de aislamiento para la joven.

Tal como lo había adelantado Gastón Trezeguet (exparticipante del reality de Telefe y analista de esta temporada) en A la Barbarossa, la primera aparición pública de Furia será en una entrevista íntima con Santiago del Moro. Luego, se sumarían los panelistas y no habría participación de los eliminados anteriores.

Foto: Captura (Telefe)

Además, se conoció que Juliana siguió los mismos pasos que sus compañeros. Es decir, una vez que dejó la casa fue recibida por una productora quien la acompañó hasta el estudio y, más tarde, se dirigió hasta el hotel donde pasará los próximos días.

La productora quedó a cargo de ella y su función será acompañarla en todo momento hasta que termine el aislamiento obligatorio. Ella deberá acompañarla desde que se levante hasta que se vaya a dormir en tanto dure el período de incomunicación con el exterior.