Mica Viciconte y Gastón Trezeguet se cruzaron con todo en el pase de A la Barbarossa y Ariel en su Salsa al debatir sobre la salida de Juliana ‘Furia’ Scaglione de Gran Hermano 2023.

“Ayer Viciconte me la repicanteó, le regalé portales por todos lados”, lanzó con todo el panelista y la pareja de Fabián Cubero le contestó: “¿Qué problema tenes Gastón? Tenías miedo”.

“El que perdió la apuesta fuiste vos, no, mirame, estoy divina”, agregó ella y Trezeguet retrucó: “¿Te consideras ‘antifuria’? Quería saber cómo te sentis ahora con la salida de la protagonista de Gran Hermano”.

Gastón Trezeguet y Mica Viciconte se cruzaron en televisión.

“Yo no soy fanática como vos, yo me siento bien, me siento igual, no voy para un lado o para el otro, lo único que dije es que no avalo la violencia”, respondió Mica tajante.

QUÉ DIJO MICA VICICONTE SOBRE LA SALIDA DE FURIA DE GRAN HERMANO

Mica Viciconte analizó la salida de Furia de Gran Hermano en el pase del programa de Georgina Barbarossa con el de Ariel Rodríguez Palacios.

“Me parece que entre todos los exparticipantes hicieron una buena jugada para sacar a Furia, estuvo bien, pero a mí no me cambia nada que salga ella”, comentó la panelista.

