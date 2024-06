Por primera vez en lo que va de esta edición de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione tendrá un trato especial y diferencial al resto de sus compañeros, que fueron eliminados del reality.

“Hoy en el programa va a estar el íntimo de Santiago del Moro con Furia. Y, por supuesto, vamos a estar los analistas”, dijo Gastón Trezeguet en A la Barbarossa.

Picante, continuó: “Y no va a estar El club de los resentido. No va a haber ex GH en el piso porque se lo merece, absolutamente, Furia. Sino es un gallinero”.

¿POR QUÉ FURIA TENDRÁ UN DEBATE DE GRAN HERMANO ESPECIAL?

Siguiendo con atención la información de su compañero, Nancy Pazzos expresó, indignada: “¿Por qué hay que hacer un tratamiento especial con Furia?”.

Y Georgina Barbarossa fue quien le contestó: “Porque ella es especial. Tiene una personalidad especial y hay que contenerla, más que a otros participantes”.

“Se va a terminar de confirmar que tiene coronita”, le retrucó Nancy. Concordando con Pazzos, Noe Antonelli agregó: “En esto estoy con Nancy. Zoe (Bogach) salió y… (le dijeron de todo). Todos los chicos son lo mismo”.

“Es decisión de producción”, apuntó la conductora, poniéndole fin a los cuestionamientos.

