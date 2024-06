Luego del estallido que despertó la salida de Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023, se conocieron detalles sobre la persona que la acompaña por estas horas y cómo es el estricto protocolo de aislamiento para la joven.

Tal como lo había adelantado Gastón Trezeguet (exparticipante del reality de Telefe y analista de esta temporada) en A la Barbarossa, la primera aparición pública de Furia será en una entrevista íntima con Santiago del Moro. Luego, se sumarían los panelistas y no habría participación de los eliminados anteriores.

Foto: Captura (Telefe)

Además, se conoció que Juliana siguió los mismos pasos que sus compañeros. Es decir, una vez que dejó la casa fue recibida por una productora quien la acompañó hasta el estudio y, más tarde, se dirigió hasta el hotel donde pasará los próximos días.

La productora quedó a cargo de ella y su función será acompañarla en todo momento hasta que termine el aislamiento obligatorio. Ella deberá acompañarla desde que se levante hasta que se vaya a dormir en tanto dure el período de incomunicación con el exterior.

Otro de los puntos importantes es la contención psicológica que reciben todos los eliminados. Tanto la exhermanita como el resto de los exjugadores son atendidos por psicólogos en el estudio del programa.

En el caso de Furia, quien fue eliminada el pasado martes por la noche, podría estar aislada hasta el próximo domingo. Cabe destacar que, en este período, la exparticipante no podrá salir del hotel ni estar sola en ningún momento. Y su aislamiento se romperá en el momento que vuelva a su casa, aún sin fecha a definirse.

LOS INSULTOS DE FURIA A LOS BRO TRAS QUEDAR ELIMINADA DE GRAN HERMANO 2023

Juliana “Furia” Scaglione se convirtió en una de las jugadoras más polémicas de Gran Hermano 2023. Sus fuertes cruces con sus compañeros, la alianzas y traiciones que vivió dentro del reality de Telefe y la capacidad de eliminar a quién apuntara, la convirtió en una de las favoritas del programa. Sin embargo, en la última gala de eliminación, la joven quedó fuera de juego después un tremendo mano a mano con Martín “el Chino” Ku.

Y como era de esperarse, luego de que Santiago del Moro hiciera el anuncio, Furia no dudó en retirarse fiel a su estilo y a puro insulto contra Los Bro (el grupo que el Chino conformó con Bautista Mascia y Nicolás Grosman): “Ustedes no me saluden, asquerosos. Me trataron como una reina hasta último momento, pero son la misma mier… que siempre”, lanzó.

Foto: Captura (Telefe)

“Gracias por ser unos falsos, fallutos”, agregó, diferenciándose de su vínculo con Emma Vich y Darío Martínez Corti, a quienes abrazó cálidamente, les dedicó unas dulces palabras y les pidió de que se mantengan juntos.

“No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y esta casa es mía”, cerró Juliana, quien sorprendió a todos al ser la elegida del público para ser la nueva eliminada de la casa con el 62,4% de los votos, contra los 36,7% que cosechó el Chino.