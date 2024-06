La salida de Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023 no transcurrió en orden ni en paz, como si sucedió en el resto de las eliminaciones de los exparticipantes. Y Lucía Maidana hizo una grave denuncia en su red social.

“Terminó el JUEGO. Furiosos están perjudicando a Juli. Hay chicas de mi fandom con costillas rotas. Posta, ¿les parece bien actuar con tanta violencia?”, escribió Luchi en una historia que subió a Instagram, junto a una foto de ella con Furia en GH.

Tratando de llamar a la calma y a la cordura, Lucía les pidió a los “furiosos”: “Apóyenla que lo necesita. Usen su energía en eso. Todo tiene un límite”.

“Yo no hice campaña por nadie por estas cosas, pero con mi gente no”, concluyó Maidana, defendiendo a las Luciérnagas y dejando en claro que no tomó partido en el duelo telefónico de Juliana Scaglione y Martín Ku, que terminó dejando fuera de competencia a Furia.

CATALINA GOROSTIDI DE GRAN HERMANO FUE AGREDIDA POR LOS FANS DE FURIA: PIEDRAZOS E INSULTOS

De la mano de la eliminación de Juliana Scaglione de Gran Hermano 2023 llegó la “venganza” de los “Furiosos” a Catalina Gorostidi y a gran parte de los exparticipantes por hacer campaña en contra de Furia y por cuestionar duro su explosiva personalidad.

Finalizada la gala, ardió Troya a la salida del estudio de Telefe. Los ex GH que fueron en sus autos particulares no podían salir del lugar porque una horda de fanáticos los esperaba para abuchearlos y arrojarles elementos contundentes a sus vehículos.

“Cuando salga Cata, rómpanle todo el auto”, se escuchó en uno de los videos que se hicieron virales en las redes sociales, en medio de la euforia y el caos.

En la misma línea, Catalina compartió en sus historias de Instagram numerosos videos en los que se ve al fandom de Furia, indagando por la eliminación de Juliana, listos para arrojarles piedras, insultarlos y golpear sus autos.

