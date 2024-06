Martín Ku y Furia protagonizaron un tremendo cruce en la casa de Gran Hermano a horas de la eliminación y dieron que hablar en las redes sociales.

“Avisale a tu ‘jermu’ y a todas las boluditas esas que los que ganaron Gran Hermano están ahí arriba, andá a comer huevo gil”, lanzó la participante.

Furia en Gran Hermano 2023.

Entonces, Juliana siguió: “¿Sabes quién levantó este show cuando estabas ahí cagándote durmiendo la siesta? La Furia y el Emma, así te la hago, corta”.

“No necesito hablar en inglés para hacerme sentir propia de algo que no soy. Yo no me voy hoy, estos no trabajaron en nada para darle vida a este programa”, advirtió sobre la eliminación.

Martín Ku en Gran Hermano 2023.

Por su parte, el Chino le contestó: “Pero... ¿todo el tiempo te vas a contradecir? Primero decis que estas ganando, después decis que te vas, decí algo con coherencia, una sola cosa”.

QUÉ LE DIJO FURIA A MARTÍN KU EN LAS HORAS PREVIAS A LA ELIMINACIÓN

Furia retrucó la respuesta de Martín y le contestó con artillería pesada que generó polémica: “¿Quién sos? Chino feo del orto, soy la ganadora flaco”.

“Sabes las cosas que decir antes de irme, agradecé que tu perro está afuera y que no me está mordiendo. Yo lo amo a Arturo, pero vos sos un sorete, te lo voy a decir siempre”, lanzó.

Furia en Gran Hermano 2023.

“Sí, sí, sí”, la ninguneó el Chino y Scaglione siguió: “Mirá, no estas a mi altura, así que lo siento mucho, y no te hablo de fandom”.

“Sí, el juego bajo que tenes vos, de ensuciar a una persona”, le dijo el Chino y ella cerró: “Como le digo a todos los pelotudos que me hacen frente... te perdiste una flor de mina gil, te la perdiste”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.