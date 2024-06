Catalina Gorostidi vivió un incómodo momento con Santiago del Moro en plena gala de eliminación de Gran Hermano 2023 cuando intentó repudiar los ignorantes dichos de Juliana “Furia” Scaglione sobre las personas que tienen HIV.

La exparticipante quiso cancelar a Furia y el conductor no le dio lugar en el vivo a que se explaye sobre el tema, cortando en seco su descargo. Indignada, Catalina se fue de la gala tras el tenso encontronazo con Del Moro.

CATALINA DE GRAN HERMANO TUVO UN TENSO CARA A CARA CON SANTIAGO DEL MORO Y SE FUE DE LA GALA

Santiago del Moro: -Es noche récord de votación. Superó tu noche, Cata.

Catalina Gorostidi: -Era obvio por cómo está Furia. Y perdón, pero voy a decir algo: como médica voy a decir que el HIV es algo muy importante. Es muy cancelable lo que dijo ella. Ninguna persona que está acá hace un chiste o un comentario de que porque te acercás a una persona con HIV te contagias. Esas cosas hay que educarlas.

Santiago: -Cata, eso no está en discusión.

Catalina: -No está en discusión, pero hay que remarcarlo.

Santiago: -Eso no está ni en discusión. Se lo remarcás a ella el día que salga.

Catalina: -No, no le pienso hablar.

Santiago: -Nadie acá dijo eso. Nadie acá dijo eso.

Catalina se fue en plena gala de Gran Hermano tras el cruce con Santiago del Moro.

QUÉ DIJO FURIA DE GRAN HERMANO SOBRE LAS PERSONAS CON HIV

En una charla con Emma Vich, Juliana Scaglione manifestó que Marisol, la novia de Martín Ku, la miraba con rechazo y sus palabras no fueron las adecuadas para ilustrar lo que sintió.

“Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme, pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podía ni ver”, dijo Furia.

Y continuó: “A mí no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa, pero conmigo no. ¿Yo que tengo? ¿HIV? ¿Tengo olor a mierda? ¿Qué tengo?”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.