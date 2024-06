De lengua picante, Catalina Gorostidi fue por más y a sus explosivas opiniones en El Debate de Gran Hermano 2023 le sumó gestos.

Atento a todos los movimientos y escudado en la buena onda que tiene con la exparticipante de GH, Santiago del Moro vio que Catalina le hizo “montoncito” cuando analizaban la participación de Darío Martínez Corti en el reality, tras ganar el liderazgo de la semana.

CATALINA GOROSTIDI SE INDIGNÓ CON DARÍO DE GRAN HERMANO POR GANAR EL LIDERAZGO

Isabel de Negri: -Darío tuvo mucha suerte, yo quería que ganara Emma.

Catalina Gorostidi: -Sí, obvio.

Santiago del Moro: -¿Qué pasa, Cata, que estás tan..? ¿Qué me hacés montoncito?

Catalina: -No, es que...

Isabel: -No tomó la pastillita.

Catalina: -¡Ay, Isabel! ¡Ubicate en la palmera!

Isabel: -Estoy ubicada.

Catalina: -Es que no puedo creer que digan que Darío está haciendo un juego increíble. Para mí Darío es el rey de los caracoles, le ganó a Nico, en este mano a mano de caracoles. No hay nadie más aburrido que Darío en esa casa. No sé cómo sigue ahí.

