Virginia Demo protagonizó un picante cara a cara con Eliana Guercio en El Debate de Gran Hermano, cuando la panelista cuestionó su dignidad con tal de defender a Juliana “Furia” Scaglione.

La exparticipante no se quedó callada y se le plantó en vivo. “Decís cualquier cosa. Y sí, yo tengo dignidad y la voy a defender a mi hija”, le dijo Virginia a Eliana, en alusión a la tremenda pelea que tuvo con Juliana cuando Delfina estuvo de visita en la casa más famosa del país.

VIRGINIA DEMO DE GRAN HERMANO LE PARÓ EL CARRO CON TODO A ELIANA GUERCIO

Julieta Poggio: -El momento de tu hija en la casa sacó lo peor de vos.

Virginia Demo: -Sí.

Gastón Trezeguet: -La sacó a ella directamente...

Virginia: -No me sacó mi hija, me sacó el fandom de Furia.

Gastón: -Pero fue por cómo vos te pusiste con Furia por tu hija...

Virginia: -Yo voy a decir una sola cosa. Prefiero irme con mi dignidad y sin plata. La plata la voy a hacer laburando. Yo a mi hija la defiendo... Yo no entré a GH exclusivamente por el dinero, como sí lo manifiesta Furia… Yo no pensé que iba a durar mucho. Entré para que la gente me conozca...

Eliana Guercio: -Cuando hablás de dignidad, quiero saber qué entra ahí. Vos intentaste incitar a la violencia, provocando un empujón entre Florencia y Furia para que la pueda sacar a Furia por un empujón.

Virginia: -¿Qué? Cualquier cosa dice.

Eliana: -No, cualquier cosa no. Lo vimos.

Virginia: -No, estás diciendo cualquier cosa.

Eliana: -Sí, le dijiste que provocando un empujón de Furia...

Virginia: -No, yo no dije que provoque nada. Dije “si Furia te empuja, la sacás”.

Eliana: -Y lo hiciste con Florencia, no con tu hija.

Florencia Regidor: -A mí no me dijo nada de eso.

Eliana: -Están los tapes.

Virginia: -No, dice cualquier cosa. Sacan las cosas de contexto.

Eliana: -Si hablás de dignidad, que sea con toda la propiedad de la palabra.

Virginia: -Yo tengo muchísima dignidad, por eso siempre le contesté a Furia… A mi hija le hizo pasar días feos y yo me calenté. Y tengo dignidad porque le iba a contestar, aunque el fandom me saque. Me importa un choto.

Eliana: -Pero le dijiste caca humana…

