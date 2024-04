Finalmente, la gala de Gran Hermano de este lunes fue el día en que Juliana “Furia” Scaglione brindó todos los detalles sobre el diagnóstico que los médicos de la Clínica Los Arcos de Palermo le dieron este lunes tras los testeos a los que se sometió en los últimos días.

A su regreso de la clínica, Furia le confirmó a Virginia que “está todo bien y que tiene el apto médico ok”, pero algunos minutos más tarde decidió aprovechar que estaban casi todos en el dormitorio de varones para hablar sobre su diagnóstico. “Tengo algo que es una ver…, pero que no tengo que hacer tratamiento”, llegó a decir antes que se corte la transmisión, lo que generó polémica en las redes.

Furia Scaglione y Coti Romero protagonizaron un fuerte cruce en “Gran Hermano” (Foto: Captura Telefe)

Sin embargo, el resto de la charla se pudo ver en la gala del Debate de Gran Hermano. “… Y por ende, como estoy en el nivel uno, no estoy en el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro”, adelantó, y como nadie entendía nada, pasó a ser más directa: “Chicos, tengo leucemia”.

FURIA LES CONTÓ EN DETALLE A SUS COMPAÑEROS EN QUÉ CONSISTE SU DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA

“No es joda, no es chiste, no es nada”, agregó Juliana, que antes las consultas de sus compañeros, dio las explicaciones pertinentes. “No tengo que tratarlo, porque está en nivel uno (…), así que todos los meses que tengo que sacar sangre para ver qué onda. Después, si cerca de los cuarenta años me pegué en nivel 3 y bueno, cagamos”, señaló Furia,

“Pregunté también qué es lo que tengo que hacer y la verdad que es lo que hago: Vida sana, que no fume tanto, porque saben lo que hace el cigarrillo. ¿Qué más? No puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo hacer nada”, explicó, en referencia a que ya no podrá ser atleta de alto rendimiento.

FURIA EXPLICÓ CÓMO SON LOS CUIDADOS QUE TIENE QUE TENER TRAS SER DIAGNOSTICADA CON LEUCEMIA NIVEL UNO

“Quédense tranquilos que estoy bien, si no, no estaría acá adentro. Me hubieran internado y ya no podría seguir en el juego. Así que mi idea es seguir adelante con todo esto, que es mi vida, igual que la de todos ustedes, que todos cambiamos nuestra vida por esto, así que nada. Y no se preocupen”, dijo Furia, que dejó un mensaje contundente a pedido de la producción.

“Quiero que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así hoy. (…) Yo creo que es de todo lo que me aguanté con mi familia, nada más. Es de la bronca que tengo, de cosas que no perdoné y que tengo que liberarme y sanar. Sacarme toda la mi… y soltar todo lo que tengo que soltar”, cerró, antes de aclarar que sus compañeros son “su familia, por más que no quiera admitirlo”.

