Lejos quedó la amistad que supieron mantener Catalina Gorostidi y Juliana Scaglione en Gran Hermano 2023. Y ahora que ambas están afuera del reality de Telefe, la joven que salió primero de la casa fue contundente al revelar cómo piensa reaccionar cuando vea a Furia.

Todo comenzó cuando Catalina analizó el debate de Furia, cuando se sometió a las preguntas de los analistas y Santiago del Moro: “De la única que habló Furia fue de mí. Dijo ‘a Cata no la quiero ver’. Yo tampoco te quiero ver. ¡No te quiero ni ver, Furia! Me parece nefasto, (el debate), me pareció un homenaje en vida”, lanzó la exjugadora en una nota que dio a LAM.

Foto: Captura (América)

Tras escucharla, el cronista del programa de América, Alejandro Castelo, le hizo una pregunta al hueso: “¿Cómo va a ser tu encuentro con Furia? Cuando te cruces, ¿se van a saludar ustedes?”, consultó.

“Yo no le niego el saludo a nadie porque me parece que soy una persona educada, soy una persona que estudié para toda la gente estúpida que anda diciendo pelot…”, respondió Cata. Y cerró, firme con su postura: “Cuando me encuentre con ella, la saludaré cordialmente y hasta ahí llegará nuestra relación”.

Catalina Gorostidi: “Cuando me encuentre con Furia, la saludaré cordialmente y hasta ahí llegará nuestra relación”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

GRAN HERMANO 2023: QUIÉN ACOMPAÑA A FURIA TRAS SU ELIMINACIÓN Y CÓMO ES EL ESTRICTO PROTOCOLO DE AISLAMIENTO

Luego del estallido que despertó la salida de Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023, se conocieron detalles sobre la persona que la acompaña por estas horas y cómo es el estricto protocolo de aislamiento para la joven.

Tal como lo había adelantado Gastón Trezeguet (exparticipante del reality de Telefe y analista de esta temporada) en A la Barbarossa, la primera aparición pública de Furia será en una entrevista íntima con Santiago del Moro. Luego, se sumarían los panelistas y no habría participación de los eliminados anteriores.

La instructora deportiva aclaró su polémica frase en el debate de Gran Hermano. (Captura: Telefe)

Además, se conoció que Juliana siguió los mismos pasos que sus compañeros. Es decir, una vez que dejó la casa fue recibida por una productora quien la acompañó hasta el estudio y, más tarde, se dirigió hasta el hotel donde pasará los próximos días.

La productora quedó a cargo de ella y su función será acompañarla en todo momento hasta que termine el aislamiento obligatorio. Ella deberá acompañarla desde que se levante hasta que se vaya a dormir en tanto dure el período de incomunicación con el exterior.