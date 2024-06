Luego de haber despertado la sorpresa de muchos fanáticos al quedar eliminada de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione analizó su juego dentro de la casa y fue contundente al opinar de la estrategia de su excompañero, Darío Martínez Corti.

“Darío es un gran padre, yo lo dije antes de irme. Es un viejo zorro. Es muy pillo y supo llegar hasta acá porque logró (hace gesto de escabullirse)”, expresó Furia en el programa que conduce Santiago del Moro por Telefe.

“No se me pegó a mí, para nada. Mirá, los últimos que yo pensé que quedaban en esta instancia de los nuevos eran Flor Regidor, Mauro Dalessio y Darío. Y él ocupó ese lugar. Entonces, lo supo llevar bastante bien”.

“También se colocó detrás de la cocina. Entonces eso hace que él, todos los días a diario, tenga que hacer algo para toda la casa. Por eso, también es muy valorado. Lo mismo pasó con Licha (Lisandro Navarro)”, continuó.

Y cerró: “O sea, los que están detrás de la cocina es una estrategia de juego. Aunque hoy te digan que no, que lo hacen con el corazón. Y que lo hacen para pasar el tiempo. Pero la realidad es que esa estrategia de juego y esas personas son muy valoradas dentro de la casa”.

FURIA REVELÓ CÓMO VIVIÓ SU ENFERMEDAD DENTRO DE GRAN HERMANO 2023

A poco de haber quedado eliminada de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se sometió a las preguntas de Santiago del Moro y los analistas del reality de Telefe y dio detalles de cómo vivió el diagnóstico de su leucemia dentro del programa.

Todo comenzó cuando Laura Ubfal indagó a la participante: “Nosotros nos conmovimos con el tema de tu enfermedad. ¿Cómo lo viviste vos, realmente, adentro de la casa?”, quiso saber la periodista. A lo que Furia se sinceró en vivo: “El juego hizo que yo no piense tanto”.

“Mi cabeza estaba mucho más ocupada en el juego, mi cabeza estaba mucho más ocupada en relacionarme con los que estaba adentro, hacer estrategias. También tuve el ingreso de una contención. Entonces, creo que fue todo mucho más ameno”, agregó.

Y siguió: “Empecé a ver cómo mis verdaderos compañeros se preocupaban por mí. También Emmanuel compartió conmigo justo antes de irme a sacarme sangre. Esa noche me quedé sola y él fue el único que vino, me besó y me dijo ‘quedate tranquila que va a estar todo bien’. Aunque el otro día yo le tuve que dar a todos un diagnóstico que no era del todo lindo”.

“La verdad es que la saqué bastante barata porque esto no tiene que tener un tratamiento. Entonces mi idea es controlar mi estrés, que no me vaya a otros niveles, pero la realidad es que ustedes saben que yo discuto fácilmente y que si me tengo que agarrar con alguien no me genera que mi cortisol suba y que se me dispare y todo lo demás. Trato de también mantener la calma”, cerró Furia, a corazón abierto.