Si bien se mostró muy cómplice con Darío Martínez Corti en su paso por Gran Hermano 2023 (donde entró para acompañar a su amigo, Emma Vich), La Gata Noelia sorprendió al hablar de su relación con el hijo del participante.

Invitada a A la Barbarossa, Georgina Barbarossa le hizo una pregunta al hueso a la cantante: “¿Cómo era Pancho en la casa?”, indagó, en referencia a Francisco, el hijo de Darío, que también pasó unos días en el reality de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

Fue entonces que la artista se sinceró, sin filtro, en vivo: “¡Un pelot…!”, expresó, entre risas, sorprendiendo al panel con sus palabras. Y agregó: “Yo creo que hasta Pancho fue el primero que me mandó en la primera placa. Y después, también siento que me sedujo un poquito en el patio. Me parece que quiso jugar más que su papá”.

“¿Te sedujo?”, intervino Gastón Trezeguet. Y La Gata cerró, sin vueltas, haciendo hincapié en el vínculo que el joven tuvo con Juliana “Furia” Scaglione: “Sí, y después se metió en la cama de Furia, así que ahí la cag… toda y creo que se terminó el paso de Pancho”.

FUERTE ADVERTENCIA DE DARIO A SU HIJO SOBRE FURIA EN GRAN HERMANO 2023

La emoción que le generó recibir la visita de su hijo Francisco (más conocido como “Pancho”) en Gran Hermano 2023 le duró poco a Darío Martínez Corti al ver el tremendo abrazo que le dio Juliana “Furia” Scaglione cuando lo conoció en el reality de Telefe.

Por tal motivo, el participante decidió a hablar a solas con su hijo para darle un contundente consejo: “Lo mismo que hizo con Mauro Dalessio (con quien Furia mantuvo un romance), no sabés si te apuntó y pasado mañana te puede estar gritando”.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar) Por: Fabiana Lopez

“Si ella está allá, tenés que caminar para el otro lado, así juega ella. No sabés si es buena onda o si te está usando”, lanzó el jugador.

“Metiéndose con vos, ella sabe que me puede desequilibrar”, agregó, dejando en claro su sospecha con Juliana, quien estaría buscando que Darío sea uno de los próximos en ser eliminado del programa.

Tras escucharlo, el joven cerró, tratando de tranquilizar a su papá y sin ánimos de mantener un cruce con una de las concursantes más polémicas de la casa: “Sí, ya sé, tranca. Igual si hace eso yo no puedo hacer nada”.