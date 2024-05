A cinco meses del comienzo de Gran Hermano 2023, Santiago del Moro les confirmó a los participantes el mes en el que el reality llegará a su final y sus reacciones fueron diversas. Especialmente porque todos creían que la luz se apagaría mucho antes.

“Los he visto hablar mucho de la fecha en la que termina el programa. No les puedo dar un número exacto por la cantidad de partidos que hay en el medio. Pero la final del programa va a ser los primeros días de julio”, les comunicó el conductor.

La primera en reaccionar fue Juliana “Furia” Scaglione: “¡Wow! Excelente”. Más impactado, Bautista Mascia expresó: “Tomá para vos”. Mientras Zoe Bogach transmitía asombro con su mirada.

“¡Se quieren matar!”, acotó una de las vistas de los integrantes de GH, ante el deseo de la mayoría de salir de la casa antes.

No ajeno a las manifestaciones, Del Moro agregó: “Es un mes y medio más. Todos pensaban que terminaba ya. Yo les dije junio, pero junio no es. Ustedes, con sus cabezas, pensaron en mayo, pero no, termina en julio”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.