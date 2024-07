Los fanáticos de Catalina Gorostidi se preocuparon porque dejaron de ver a su ídola en los debates de Gran Hermano 2023 tras su cruce con Santiago del Moro y Juliana “Furia” Scaglione.

En este contexto, Ángel de Brito contó en LAM que Catalina ya no es bienvenida en Telefe por varios motivos; uno tiene que ver con Santiago, otro con Furia y el tercero, que llamó la atención, con su vínculo con LAM.

Luego, la propia Catalina salió a hablar en un video a través de sus redes para explicar por qué fue dada de baja en los programas del canal de las 3 pelotas.

Ángel contó por qué bajaron a Cata del debate de Gran Hermano.

“A Cata la bajaron del debate porque no quieren que vaya a enfrentar a Furia. Lo enfrentó a del Moro, se la manda a guardar. Cata puso un tuit ‘buenas noches, no voy a ir a la gala porque mientras dejen ingresar gente con violencia, mi presencia no estará’”, informó Ángel.

¿QUÉ TIENE QUE VER LAM EN LA BAJA DE CATALINA GOROSTIDI DE GRAN HERMANO?

Ángel de Brito reveló que uno de los motivos por los cuales Catalina Gorostidi ya no es bienvenida en Telefe, tiene que ver con LAM.

Telefe acusa a Cata de ser una de las fuentes de Ángel.

“Parece que cuando se lo dijeron formalmente, se puso mal. No le causó tanta gracia. La tienen fichadita porque la acusan de ser la que le da información a LAM. ¿Quién es el tonto que puede pensar que nuestra fuente es Cata?”, sentenció.