La semana pasada, Vero Lozano tuvo en su diván en Cortá por Lozano a Juliana “Furia” Scaglione, la participante más explosiva de Gran Hermano 2023, y su entrevista tuvo mucha repercusión mediática.

Días después el notero de LAM fue en busca de la conductora y le preguntó sin filtros por el delante y por el detrás de escena con la ex GH: “¿Qué viste de Furia? ¿Qué sentiste? ¿Qué pudiste ver así en el aire y fuera del aire?”.

Y Lozano respondió con contundencia: “A mí me gusta blanquear, cuando entró yo le dije ‘mirá, acá te dimos matraca y hay cosas tuyas que no nos gustó’. Después la charla, sí costó en un primer momento como entrar, que ella se abriera”.

“Pero me terminó generando como mucha ternura. También me parece que lo que pasó con ella no sé si pasó con algún otro participante. Es un furor, claramente. La piba es elegida y es odiada”, apuntó Vero.

EL DURO DIAGNÓSTICO DE VERO LOZANO SOBRE FURIA DE GRAN HERMANO 2023

Atento a las declaraciones de la conductora, el notero de LAM apuntó: “A ella no le gusta que le digan eso, dice que se comieron el pescado podrido, que no la odian”.

Y Vero le respondió con un duro diagnóstico: “Sí, es un poco negadora. Pero tenemos mucha gente en nuestro medio negadora. Entonces digo, apuntar contra ella, no”.

Antes de cerrar el tema, Lozano contó cómo vio a Furia el lunes 1 de julio: “Ayer, ella vino al programa y también está como midiendo la temperatura, viendo qué le pasa con esta exposición”.

“O sea, era una piba que trabajaba de doble de cuerpo y en un gimnasio y de repente es furor… Además, tenemos eso como sociedad, que endiosamos o mandamos a la hoguera”, concluyó Vero, con firmeza.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.