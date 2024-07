A dos semanas de la eliminación de Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023, Mauro Dalessio no perdió la oportunidad de decirle en la cara lo que no se banca de ella, ahora que está afuera de la casa.

También, el exparticipante aprovechó para reafirmar que no se acercó a Furia por interés.

“Si realmente hubiese querido colgarme de ella, hubiese jugado con ella todo el tiempo. Yo siempre dije que no jugaba con ella”, expuso Mauro en A la Barbarossa y en comunicación directa con Juliana, en Ariel en su salsa.

QUÉ NO SE BANCA MAURO DALESSIO DE FURIA DE GRAN HERMANO

“A mí me gustaban las cosas que teníamos adentro, porque para mí era una gran contención. Además, es una persona que me divierte mucho y cuando está bien es una gran persona. Pero en el juego tomó un rol que no me pareció lo que hacía”, arremetió Dalessio, con contundencia.

Atenta a sus palabras, Furia lo chicaneó con humor: “Tenía más protagonismo que vos y te rompía las pelotas, pero no pasa nada”.

Lejos de tomar a bien el filoso bocadillo de Juliana, Mauro le retrucó sin filtros: “La protagonista sos vos, y está fantástico, pero la lavada de imagen que te quieren hacer ahora, que querés hacer ahora, no la van a comprar. Vos decí lo que quieras”.

“¿Qué lavada de imagen?”, le consultó Georgina Barbarossa a Mauro, y él argumentó: “Ahora está justificando con que todo es juego, que ella no es así. Pero le decís algo y ya salta”.

Evitando la pelea, Furia contestó: “Yo soy muchas. No sé cuál querés que sea”.

