A casi una semana de la eliminación de Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023, la exparticipante tuvo su primer cara a cara con Mauro Dalessio en El Debate.

¿El contexto? La pareja que se había formado en el reality de Telefe terminó conflictivamente su vínculo. Anoche, ambos aprovecharon el programa que conduce Santiago del Moro para pasarse facturas, prácticamente sin mirarse y sin dirigirse directamente la palabra.

El breve diálogo que Furia y Mauro mantuvieron fue cuando en El Debate intentaron explicarle a Martín “Chino” Ku que su hostil reacción, en una pelea con Furia en la casa, le restó puntos en su imagen positiva.

Gastón Trezeguet: -Hay que apuntar y remarcar que todos nos sorprendimos con la actitud de Martín cuando entró Marisol, cuando te paraste a hablarle a Juliana...

Santiago del Moro: -Sí, cuando te paraste a hablarle a Juliana, eso restó. Ese no eras vos.

Martín Ku: -Sí, era yo. Si hablan mal de mi novia, ¿qué? ¿Me voy a quedar callado? Estaban hablando mal de una persona a la que quiero defender. Es un tema de respeto.

Gastón: -Pero juliana no deja de ser una mujer.

Laura Ubfal: -El tema fue la forma.

Ceferino Reato: -Como vos jugabas un personaje bueno, tranquilo, cristalino, pararte y enfrentarte (no te sumó). Ella (Furia) ya insultaba a todo el mundo. Era eso. Vos eras distinto.

EL PRIMER IDA Y VUELTA DE FURIA Y MAURO DALESSIO DE GRAN HERMANO

Luego de escuchar al Chino y a los analistas, Furia tomó la palabra: “Los Bro jugaron de buenas mucho tiempo y son grandes maquiavélicos. Hubo tres veces en los que te paraste y me gritaste”.

“También hubo jugadores, que están acá sentados, que no fueron sancionados. Sancionaron a Juliana. Vos no llegaste a los límites. Juliana llegó a sus límites y fue sancionada muy fuerte”, expuso.

Y continuó: “Está muy bien que defiendas, porque te sale del corazón. A mí también me salió del corazón, en algún acto con Mauro. Pero los temas del corazón son los que nos hacen perder un poquito nuestro juego. El mejor juego que tuvimos fue con la cabeza, de estrategias”.

Acto seguido, Furia reclamó el hecho de haber sido la única sancionada en episodios violentos y dejó entrever que no ocurrió lo mismo con Martín ni con Mauro, joven con el que protagonizó una de las discusiones más agresivas que la puso en placa hasta el día que fue eliminada.

“Cuando hay una pelea hay dos personas. Y a lo que voy es ¿por qué me sancionan a mí y por qué no sancionan a los que me gritan a mí y me falta el respeto?”, dijo Juliana.

Micrófono en mano, pero si dirigirse directamente a Furia, Dalessio respondió contundente: “En la pelea que ella tuvo conmigo, que la sancionaron a ella, ¿por qué tendría que haber estado sancionado yo? Si lo único que hice fue aguantar todo lo que me decía ella”.

“A mí me gritó. Y yo entiendo que es un juego. Pero no se puede justificar que lo maten al Chino por esto, cuando otras personas lo hicieron todo el tiempo”, finalizó Mauro, bancando al Chino y exponiendo, una vez más, el maltrato que sufrió por parte de Juliana Scaglione en Gran Hermano.

