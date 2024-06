Martín “El chino” Ku fue eliminado este domingo de Gran Hermano y por eso se presentó este lunes en los estudios de Martínez para participar de El debate junto a sus ex compañeros, Santiago del Moro y los “analistas”.

De esta manera, Martín se sometió a un cuestionario de grueso calibre por parte de Laura Ubfal, “analista” fanática a ultranza de Furia, y Santiago del Moro que la semana pasada fue duramente criticado por encabezar lo que varios ciclos de chimentos llamaron “homenaje en vida” a la exparticipante.

Martín Ku y su novia Marisol (Foto: Instagram @marisosaunzaga)

Por eso, tras contradecir la teoría de la periodista sobre la efectividad de “Los bros” en la casa de Gran Hermano para sacar jugadores, Martín escuchó atentamente el análisis de Del Moro, que los consideró poco menos que un cardumen de rémoras, es decir los peces que parasitan a las ballenas.

POR QUÉ MARTÍN DE GRAN HERMANO TUVO QUE PARARLE EL CARRO A SANTIAGO DEL MORO

“‘Los bros’ se hicieron algo muy astuto también. Los bro se escondieron, se alinearon detrás de Juliana, ella iba disparando y ustedes hacían la plancha”, sentenció Del Moro. “Yo coincido con algo que dijo Laura: para mí la entrada de tu novia Marisol, apura, adelanta a la final”, agregó el conductor.

“La casa iba por otro lado. El tema acá cada semana es quién levanta el perfil a quién apuntan desde afuera”, señaló Del Moro. “Es decir, si no se hubiera provocado este enfrentamiento tan duro entre ustedes, (…) cómo te exponen con la persona que amás, llegaban los dos”, agregó.

Furia y Martín Ku se pelearon muy fuerte. (Foto: captura de Telefe)

“Cuando te parás a hablarle a Juliana, eso te restó porque no eras vos ese. Nunca se te había visto así”, dijo el conductor. “Sí, era yo. Si hablan mal de mi novia, ¿me voy a quedar callado?”, le preguntó Martín.

“No, no, pero Juliana no deja de ser una mujer”, le dijo Gastón Trezeguet. “No creo que pase por ese lado. Pasa por el lado de que están hablando mal de una persona a la que quiero defender. ¿No puedo defender a la persona? Es un tema de respeto, me parece”, cerró Martín.

