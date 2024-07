Un día después de que Catalina Gorostidi arremetiera a fondo contra la producción de Gran Hermano 2023 y los acusara de haberla censurado y bajado de El Debate y de los programas de streams de Telefe, el canal de las pelotas sorprendió con su automática reacción.

Telefe volvió a habilitar la presencia de la exparticipante de GH en sus transmisiones en vivo, y la propia Catalina dio cuenta de eso en su red social.

TELEFE LE LEVANTÓ LA SANCIÓN A CATALINA GOROSTIDI DE GRAN HERMANO 2023

“Buen día a todos. Nos vemos en All Access, ya, ya, con Poggi, Sol Rivas y La Tora”, tuiteó Gorostidi, anticipando su presencia en el stream, junto a Joel Ojeda, compañero en el que se refugió durante el explosivo conflicto.

El martes 2 de julio, antes de que Catalina rompiera el silencio y confirmara que fue sancionada por los productores del reality por no ir a la gala de eliminación del domingo, Gorostidi volvió a estar en El Debate, en una ubicación que apenas se la vio y sin emitir palabra.

Aquietándose las aguas, todo indicaría que la presencia de Cata en la mega final de Gran Hermano 2023 será un hecho y que puede seguir probándose el vestido de fiesta con mayor entusiasmo y confianza.

GRAN HERMANO: CATALINA GOROSTIDI EXPLICÓ LA SANCIÓN QUE RECIBIÓ DE TELEFE

“Acá hay muchas cosas en juego. La salud mental de una persona y física creo que es mucho más importante que cualquier otra cosa... Entonces, decidí no ir (a la gala de eliminación) y decidí poner ese tweet”.

“Yo hice las cosas bien y me comporté bien durante todo el certamen, siempre fui muy respetuosa, pero hubo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Llamadas por teléfono diciéndome que no podía asistir a El Debate del día lunes”.

“Me pidieron que no vaya el día lunes al El Debate, como un castigo por no haber ido el domingo y por haber puesto un tweet”.

CATALINA GOROSTIDI ACUSÓ A TELEFE DE BAJARLA DE TODOS LOS STREAMS DEL CANAL Y DE SE PICÓ

“Como ustedes se habrán dado cuenta, tampoco estuve yendo a Se picó, que es el lugar donde yo trabajo, que me contrataron, gracias a Dios, estoy muy agradecida”.

“También me han bajado de todos los streamings de Telefe. ¿Saben qué? Se tenía que decir y se dijo. Sí, se terminó”.

“El martes fui a la gala porque recibí una llamada autorizándome a que vaya a la gala. Creo que fue más una llamada para que se deje de hablar de esto que porque verdaderamente querían que vaya a El Debate. Fue el último debate de Gran Hermano”.

CATALINA GOROSTIDI VOLVIÓ A APUNTAR CONTRA LA PRODUCCIÓN DE GRAN HERMANO

“Yo estoy agradecida con la producción. Cuando hablo de producción no hablo de todos. Hay mucha gente muy buena dentro de esa producción… y hay gente de mierda como en todos los trabajos y en todos lados”.

“Hay mucha manipulación, hay muchas cosas que no están buenas. Si después de esto a mí no me ven en la final ya saben por qué. Es porque hiciste vivo”.

“La verdad que son muy decepcionante muchas cosas. Uno sufre un montón, con un montón de cosa”.

“La verdad que (sufrí} una censura se podría decir, o algo así. De parte de alguna parte de la producción de Telefe. No así de Kuarzo. Así que nada, no generalizo. Porque hay productores que son muy buenos…”.

