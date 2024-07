Faltando cuatro días para que Gran Hermano 2023 llegue a su final, Catalina Gorostidi fue sancionada por la producción por un presunto acto de irreverencia.

La exparticipante decidió no ir a la gala de eliminación del domingo 30 de junio por la enemistad que tiene con Furia y por las amenazas de su fandom. Lo argumento con un tajante tweet y ardió Troya.

CATALINA GOROSTIDI HABLÓ DE LA SUPUESTA INTERNA CON SANTIAGO DEL MORO

Como si fuera poco, Catalina estaría en cortocircuito con Santiago del Moro, con quien galas y debates anteriores confrontó fuerte en vivo, y aclaró los tantos en el vivo que hizo en Instagram.

“Con Santi del Moro tengo la mejor. No hablo mucho. Lo veo en el estudio. Siempre fue muy respetuoso conmigo y no puedo decir nada de él porque no lo conozco por fuera de mi trabajo”, dijo Gorostidi, sin ahondar en ese tema.

LA INFORMACIÓN DE ÁNGEL DE BRITO SOBRE EL CONFLICTO DE CATALINA GOROSTIDI CON LA PRODUCCIÓN GRAN HERMANO

El martes, horas previas a que comience el último Debate de Gran Hermano de esta edición, Ángel de Brito dio detalles del problema que afronta Catalina con la producción e, incluso, con Santiago del Moro.

“A Cata la bajaron de El Debate porque no quieren que la vaya a enfrentar a Furia ni a Del Moro”, expuso el conductor en LAM.

Y continuó: “Ella está bastante triste y caliente con esta situación. Parece que la tienen frezzadita”.

Pocos minutos después, a Ángel le actualizaron la data y le comunicaron: “La sanción a Cata fue levantada y está yendo para El Debate”.

Efectivamente, el martes 2 de junio, Gorostidi estuvo en el programa de Telefe, seria y sentada en el fondo.

