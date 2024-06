Estaba anunciado y pasó: Furia y Catalina se reencontraron en la gala de eliminación de Gran Hermano de este domingo, pero lejos de cumplir las terribles promesas que le hizo en la cena de despedida a su examiga, Furia quiso abrazarla y besarle.

Ocurrió casi al final de la gala cuando Del Moro le preguntó a Catalina quién creía que se iba y Furia aprovechó para decirle “Te amo, Cata. Sé que me amás”. Sin embargo, Catalina rechazó ese gesto de acercamiento: “Yo no, perdón. Te saludo, pero no”, le dijo.

Furia y Catalina se reencontraron en la gala de eliminación de Gran Hermano (Foto: capturas Telefe)

Acostumbrada a no aceptar un “no” como respuesta (Mauro puede dar fe de ello), Furia insistió: “¡Te amo, mi amor! ¿Le doy un abrazo? Las amo a las dos”, les dijo a Cata y Agostina, que la miraba sonriendo nerviosamente, no obstante salió de la casa por una crisis nerviosa y aduciendo amenazas de muerte por parte de Juliana.

Leé más:

Furia llamó a “atacar” y llovieron piedras sobre la casa de Gran Hermano: “Se les fue de las manos”

CÓMO REACCIONÓ CATALINA GOROSTIDI AL INTENTO DE FURIA DE RECONCILIARSE CON BESOS Y ABRAZOS EN GRAN HERMANO

“Te amo, sabés que si no fueras hetero serías mi mujer”, le gritó Furia, desde el panel de los “analistas” y Del Moro se sumó: “¿No aceptás un abrazo, Cata?”. “Yo a Furia la conozco, no como los panelistas ‘Bebé Reno’, sin generalizar”, lanzó la pediatra, bien filosa.

Pero Furia se cansó de esperar y se lanzó contra ella, ante el terror de los presentes por lo que podría ocurrir, aunque, sin embargo, se llevaron una sorpresa. “Sabés que te amo, bol… Vení que te doy un beso”, dijo la flamante eliminada mientras la abrazaba y le estampaba un sonoro ‘chuick’.

Furia y Catalina se reencontraron en la gala de eliminación de Gran Hermano (Foto: capturas Telefe)

¿Cuál fue la reacción de Cata? Se quedó mirando la cara de Furia con una sonrisa de oreja a oreja demostrando una vez más que del amor al odio hay una pequeña línea de diferencia que ambas se animaron a cruzar dos veces. “’Mujeres del espectáculo’: son Moria y la Ritó 2024″, dijo Del Moro, confundiendo a María Eugenia con Silvia Süller.

Leé más:

Yanina Latorre contó por qué Gastón Trezeguet teme perder su trabajo en Gran Hermano por su pelea con De Brito

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.